春夏最新流行「歐若風」配色　4套淺色混搭方案營造日系清新造型

夏日來臨，大家已經換上全新裝扮了嗎？



近期時尚圈掀起一股「歐若風」（Aura Style），顧名思義為帶有氛圍、光環的淺色系穿搭，非常適合運用在百花盛開繽紛活力的春夏，而歐若風的造型概念，主打低飽和、高明度的色彩，尤其以「輕透柔」單品材質為主，帶點自然好感又能充分展現清新明亮視覺，結合基礎簡約的顏色混搭，使衣著散發一股仙氣兼具的女孩氣質，而總是走在流行前端的日本女生，近期也開始吹起這股超流行風格，透過專屬層次疊搭的穿衣巧思，將歐若風穿得更顯優雅浪漫，想知道有哪些不可錯過的搭配技巧嗎？一起從以下 4 套配色方式，打造迷人的日系印象。

夏日時尚新趨勢4種「歐若風」穿搭術，教你輕鬆以色彩打造日系潮流造型（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日本夏日潮流色系 4套「歐若風」靈感穿搭（01製圖）

+ 17

1. 粉×黑

輕柔的粉色系，向來是春夏不可錯過的顏色之一，加上嫩粉色調可以為皮膚補光，營造白皙紅潤的光澤膚質，如果不想將粉色穿的太甜美的話，選擇粉與黑的混搭方式，便能中和掉原本既定感受，而單品可透過透膚襯衫混合，微微露出肌膚的面料，使衣著增添一股柔和氛圍，簡單又有氣質的穿搭超好看。

2. 黃×藍

低彩度的黃和藍，看似不好駕馭的兩種顏色搭一起一點都不違和，例如黃色開襟衫加藍色牛仔褲，並運用白色短裙作為疊搭，層層堆疊之下，加深日系感的細節焦點，或者選搭刷色水洗長褲，讓整體增添出簡約率性，隨性加上肩背包、夏季針織帽，使日常風格時髦有型。

3. 淡紫×白

紫色一直以來是許多人不敢嘗試的色系，但2025春夏絕對不能錯過，輕鬆將歐若風發揮的淋淋盡致，在挑選時可以淡紫款式為主，加入荷葉、碎褶等剪裁設計，點綴浪漫柔美的氣息，運用純白上衣、下身的穿衣組合，瞬間打造滿分的日系大人感品味。

同場加映：日系大熱「蛋糕長裙」4穿搭公式 特殊剪裁設計輕鬆減齡又遮肉（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

4. 橘×膚

歐若風重點在於造型裡放入一件高明度單品，像是橘色也是很推薦的色彩，不論是淺橘、亮橘都很合適，融入相近色的「膚」，便不會讓穿搭顯得太突兀，掌握其中秘訣讓想跟上時髦的大家再也不踩雷，同樣利用輕、透材質加乘，立即提升視覺豐富的層次魅力，在平時約會、逛街穿都沒問題。

春夏以歐若風呈現仙氣日系LOOK

以上推薦4套歐若風配色組合，大家也準備好穿上最流行風格展現嶄新造型嗎？不同搭配組合使穿搭個性更多變又聚焦，為季節帶來專屬品味的時髦氣息。

同場加映：日人氣骨骼檢測 跟著石原里美、佐佐木希、綾瀨遙學3大身形穿搭（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 21

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】