「大框×多彩鏡片」成趨勢　7款太陽眼鏡推介　Ray-Ban實用又經典

今年太陽眼鏡的流行趨勢中，除了人氣復古風格的窄框太陽眼鏡，過去大家都喜歡戴的大框墨鏡則有了新風格！



大框搭配淺色鏡片的設計是時尚圈近期的亮點之一！像是飛行員鏡框、大圓框、大方框等，在視覺上為臉部輪廓帶來柔和的修飾效果。大框設計在復古與現代之間取得了完美平衡，淺色鏡片讓整體造型顯得更加輕盈和時髦。越來越多的名人，如台灣名媛孫芸芸等，紛紛選擇這種風格的太陽眼鏡來點綴風格，本篇為大家帶來多款值得關注的大框墨鏡推薦！

2025流行趨勢大框太陽眼鏡7款推薦，復古鏡框搭配淺色墨鏡，名媛孫芸芸都在戴（點擊放大瀏覽）▼▼▼

精選7款大框多彩太陽眼鏡推薦（IG@aimeeyunyunsun；01製圖）

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2025太陽眼鏡流行趨勢「大框x多彩鏡片」

2025年的太陽眼鏡流行趨勢以「大框x多彩鏡片」成為時尚焦點。本季設計強調大面寬與包覆性，配合長方形框架，不僅引領潮流，還巧妙修飾亞洲臉型，完美迎合Z世代追求獨特風格的需求。品牌推出的經典與精緻款式，滿足年輕世代對時尚與個性的嚮往。加上多彩鏡片也是一大重點。從鏡片到鏡架，藍、黃、粉、紫以及多彩玳瑁色都是炙手可熱的選擇。

7款大框太陽眼鏡推薦

1. MYKITA x RIMOWA

MYKITA x RIMOWA HERITAGE 003



MYKITA與RIMOWA的HERITAGE 003系列將兩個德國品牌的工藝精髓完美融合。該款墨鏡在柏林手工製作，本次聯名系列採用不鏽鋼與陽極氧化鋁材質，提供圓形、方形和飛行員三種框型。每款設計皆點綴以銀色與黑色鋁質鏡圈，呼應RIMOWA經典的金屬質感，同時增強結構穩定性。特級鏡片具備有100% UV防護效力，提供卓越的視覺清晰度，並具有先進防反射與硬化塗層，有效減少側面眩光並提升耐用度。

2. Canada Goose

Canada Goose Denali Sunglasses Dark Havana/Gradient Brown



Canada Goose Denali系列將品牌的製衣工藝拓展到眼鏡設計，注重永續發展。這款墨鏡採用可持續性材料，鏡片具備增艷色彩效果，而鏡架則融入品牌經典元素，如LOGO與獨特線條。用料注重環保，使用生物可分解材質與回收成分，並提供適合東方臉型的低鼻樑設計，兼顧高質感與舒適性。

3. PORTER INTERNATIONAL x CLASSICO

PORTER INTERNATIONAL x CLASSICO膠框墨鏡



PORTER INTERNATIONAL與CLASSICO的聯名系列為品牌25週年紀念增添獨特風采。該系列包含復古膠框、鈦金屬和經典C22款圓框太陽眼鏡。膠框墨鏡以其厚板材設計成為亮點，提供黑色、綠色和玳瑁色，適合不同風格。此設計不僅修飾臉型，還體現經典與現代的融合。

4. Ray-Ban

Ray-Ban RB2215 深灰色，$1,470



說到飛行太陽眼鏡的款式，Ray-Ban RB2215以其永恆的方形設計和哈瓦那醋酸纖維鏡框著稱。深灰色鏡片提供全面紫外線保護，使其既時尚又實用。這款眼鏡適合日常穿搭，為造型增添精緻感。RB2215提供多種顏色選擇，滿足不同風格需求，是經典與實用的完美結合。

5. SAINT LAURENT

SAINT LAURENT M94，$3,710



SAINT LAURENT M94因Rose的佩戴而成為熱銷款，展現出獨特的時尚品味。這款墨鏡採用粗醋酸纖維框架，搭配金屬飾帶與尼龍鏡片，提供黑色與玳瑁色選擇，特別適合喜愛復古風的人士。

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6. Coach

Coach HC8421U 58708H



Coach太陽眼鏡以其深紅色的厚實框架和優雅的貓眼設計，展現出迷人的復古魅力。鏡腿上點綴著醒目的金屬「C」字母，為整體造型增添品牌辨識度與奢華感。

7. Scuderia Ferrari

Scuderia Ferrari #FZ5003 1011E



Scuderia Ferrari別緻的飛行員設計和鮮明的紅黑配色，展現出強烈的運動風格與現代感。鏡框採用輕量霧面材質，提供耐用性和舒適的佩戴體驗。紅色的鏡腿上點綴著 Ferrari標誌，搭配深紅色調鏡片，增加品牌辨識度與奢華氣息。

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