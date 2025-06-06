7000元內6款精品純銀手鏈推薦　Hermès送禮自用得體　LV簡約精緻

純銀飾品總帶著一種低調卻耐看的氣質，猶如霧裡透光的月亮，不喧嘩，卻也從不遜色。



對鍾情高級質感又精打細算的小資女孩來說，純銀手環無疑是一個完美的入門選擇，不僅價格親民、設計感強，還能展現個性品味。以下，我們精選了6款7000元內的「精品純銀手環」，每一款都能成為你日常造型的靈魂主角。文末更貼心加碼「居家銀飾保養術」，讓你的銀器不只美，還能歷久彌新。

7000元以下精品純銀手環6選推薦，附銀飾保養技巧（點擊放大瀏覽）▼▼▼

6款7000元以下名牌純銀手鏈推薦（Bvlgari官網；01製圖）

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精品純銀手環推薦

1. Hermès

Hermès Chaine d'ancre Enchainee bracelet, medium model，$6,300



從1937年布列塔尼海岸一段漫步開始，Hermès便開啟了對錨鍊設計的探索。經典符碼Chaine d' ancre Enchaînée以更具雕塑感的手法重新演繹，925純銀材質仿若建築般層層交錯，充滿張力。原本柔韌的鏈節，此回變得更具剛性與存在感，似乎在提醒佩戴者：優雅不僅來自柔和，也可由結構力學中誕生。這條手鍊不僅是一件飾品，更像一段歷史與設計語言的傳承之作。

2. Buccellati

Buccellati BLOSSOMS純銀手鐲，$6,400



如果你喜歡雛菊，就不能不認識Buccellati！這款Blossoms Vermeil手環透過細膩的雕刻工藝，將雛菊花瓣一一雕琢，銀花中點綴著鍍金的花蕊，如同晨光灑落春日花田，閃爍著自然的華麗。設計延續品牌對意大利金銀雕刻藝術的極致追求，也讓純銀珠寶染上一抹詩意與溫柔。輕盈而不失份量，是適合日常佩戴的藝術珍品。

3. Louis Vuitton

Louis Vuitton LV Sailor手鏈，$5,550



這款LV Sailor手鍊讓你彷彿在地中海岸邊揚帆啟程。925純銀打造的梅隆扣鏈環，連結起品牌標誌性的Initials字樣與Monogram花卉，簡潔中蘊含精緻，呼應著旅行與自由的精神。意大利製造的精細工藝賦予它極佳的佩戴觸感與耐用性，也讓這條手鍊不只是時尚配件，更是一場遠航記憶的凝結。戴上它，如同將一段航海傳奇繫於腕間。

4. Bvlgari

Bvlgari Save the Children Bracelet，$4,700



這條Save The Children手鍊，不只是一件飾品，更是一份對世界的承諾。由925純銀與黑色陶瓷構成，簡約中透露堅毅，紅色小人標誌象徵著寶格麗與「救助兒童會」的深厚聯盟。每售出一件，品牌即捐出95歐元支持全球孩童計畫。設計靈感來自B.zero1系列的建築線條語彙，透過冷靜的金屬質感與溫暖的意義交織，讓愛的重量被時尚傳遞。

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5. Tiffany & Co.

Tiffany & Co. Tiffany 1837™圓圈手鐲



圓，是一種無限的象徵。這款Tiffany 1837®手鍊以圓形吊墜構成，每一個鏈環如時間的軌跡，延續著1837年品牌誕生的印記。手鍊上的年份刻字讓這件作品多了一層歷史厚度，同時也為簡約風格注入靈魂。無論疊戴或單戴，都能低調地訴說一種「極簡而深刻」的美感哲學，是都會女子日常穿搭中不可或缺的基礎飾品。

6. Georg Jensen

Georg Jensen MOONLIGHT GRAPES手鐲



北歐的銀飾藝術，總帶著一種詩與自然的結合。Georg Jensen的Moonlight Grapes手環，彷彿將月光下的葡萄藤捕捉並凝結成銀，兩條葡萄串如雕塑般自然纏繞手腕，富有生命的律動感。經過氧化處理的銀面更添歲月質感，像極了藏在森林間的神秘之物，低調卻令人難忘。這條手鍊重新詮釋了20世紀初Jensen原創的葡萄意象，在當代依舊閃耀動人。

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居家銀飾保養方法

想讓純銀手環常保光澤，保養步驟絕不能忽略。首先，要避免銀飾長時間暴露於潮濕、化學成分（如香水、漂白水）中。建議佩戴後使用柔軟棉布擦拭表面，去除汗水與油脂。若遇到氧化變黑，可使用市售銀飾拋光布輕輕擦亮，或泡入溫水與一小匙小梳打粉的混合液中短暫清潔，並切忌使用牙膏、牙刷清洗，此舉恐刮傷表面。此外，銀飾建議單獨收納於密封袋中，避免與其他金屬碰撞刮傷。用心呵護，銀飾將可常保光亮如新。

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