夏日增高厚底涼鞋6對推薦　Jennie愛牌$1000有找　UGG大玩3種著法

撰文：Bella儂儂
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隨著氣溫一天比一天高，許多女孩也開始為鞋櫃換季，「厚底涼鞋」作為春夏穿搭的人氣單品，不僅兼具時髦優雅、透氣舒適的優點，穿上身更能悄悄達到增高效果，是拉長腿部比例的小心機！

以下整理6雙「厚底涼鞋」推薦，從Hanni同款UGG、經典馬汀Dr. Martens，再到Jennie愛牌Vivaia，搭配一件洋裝、牛仔褲輕鬆穿出甜美夏日風！

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精選6對春夏厚底涼鞋推薦（Dr. Martens官網；01製圖）
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1. Vivaia

Vivaia Adjustable Strap Wedge Sandals（Sammy），$999

Jennie、朴敏英都在穿Vivaia！這個來自美國的女鞋品牌主打使用環保材料製作，兼具時髦感和輕盈舒適的外型，成立短短五年便在時尚圈迅速爆紅，尤其這款「Laura」在涼鞋上融入楔形坡跟、編織搭帶和撞色條紋造型，搭配鸚鵡綠色俏麗又亮眼，穿上它每一步都自帶焦點！

2. UGG

UGG 女裝GoldenRise，$1,390

Hanni在新廣告中示範的「GoldenRise」，以11公分超高厚底搭配繞踝綁帶設計，氣質奶油色調則讓搭配空間更高，優雅又不失俏皮感，最讓人心動的絕對是它採用可調式鞋帶設計，能變化一般涼鞋、繞踝涼鞋以及拖鞋三種穿法，百變造型值得投資！

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3. Dr. Martens

Dr. Martens Mattison 3 Strap Suede Sandals，$1,299

時髦女生必備一雙馬汀鞋！除了超級經典的1460八孔靴以外，春夏可以選擇涼鞋款式來搭配，像是這款「Mattison」採用玫瑰粉麂皮皮革、PVC鞋底和鋸齒邊緣，穿起來柔軟、輕盈又透氣，帶有復古感的叛逆造型，不論單穿還是內搭造型襪子，輕鬆穿出甜酷風格！

4. Clarks

Clarks Wrenly Eve（Off White Leather）

英國百年製鞋世家Clarks向來以典雅設計和精湛工藝聞名，就連前英國女王都是忠實粉絲，這雙「Wrenly Eve」以楔形涼鞋的造型呈現，穿上腳能帶出纖長好比例，鞋帶處更特別融入棉麻和皮革的異材質拼接，以及鏈條裝飾來點綴，搭配長裙氣質滿分！

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5. Melissa

Melissa Possession Platform II，$970

去年夏天Lisa一穿爆紅的Melissa「果凍涼鞋」在今年依舊超級流行！將復古漁夫涼鞋結合橡膠材質，充滿QQ透明果凍光澤的外型，搭配甜美芭比粉色調，不只為造型注入活潑氣息，視覺上也大大降溫，穿上腳可愛指數立刻飆升！

6. Crocs

Crocs Women's Crocs Skyline Sandal

Crocs近幾年憑藉與名人、精品品牌的跨界聯名，帶動人氣和營收一路水漲船高，不只經典洞洞鞋早就賣翻天，這雙「Skyline」厚底涼鞋，將輕巧防水的Croslite材質結合雙搭帶造型，米白和黑色配色柔美又百搭，已經等不及穿上它去海邊玩水！

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