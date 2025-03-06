2025最值得投資6對波鞋　陳冠希Adidas聯名價格翻倍　男女都適合

2025年的球鞋市場熱度依舊不減，許多熱門鞋款價格飆升，甚至翻倍上漲，成為潮流玩家爭相收藏的投資標的。



《女人我最大》節目特別邀請球鞋專家張叔，解析當前市場最炙手可熱的6款潮鞋，不僅話題度爆棚，還具備增值潛力呢！

2025波鞋投資指南，6款熱門可投資潮鞋推薦，GD同款必入（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2025年最值得購入6對熱門波鞋（IG@edisonchen；01製圖）

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MIZUNO Wave Prophecy Moc

結合印地安民族鞋履莫卡辛Moccasin和樂福鞋特徵的MIZUNO Wave Prophecy Moc，運用全麂皮材質打造鞋面，呈現細膩且溫暖的視覺感受，內襯採用Sky Meda結構，並搭配一體式鞋舌與加大鞋口設計，提升貼合度與舒適度，先前推出的黑色款，從原價$1,700港元一路飆漲到破$4700港元，而2024年新推出的灰色和深咖啡色款，現在也漲到$2,500多港元。

CLOT Superstar by Edison Chen

由男星陳冠希品牌CLOT攜手Adidas所推出的Superstar聯名款，融入經典正裝的設計精隨，具有精緻的細節和輪廓。獨特的貝殼鞋頭經過重新構思，用優質皮革手工縫製出細緻褶皺。獨特的鋸齒狀底部輪廓、可見的EVA中底結構和精緻的皮革鞋邊等細節元素共同貫穿整個中底設計。

此外，白色與黑色所呈現的對比線縫、和標誌性細節都體現了許多設計巧思，一開始推出時還能用$2,000-$2,150港元買到，不過，這雙鞋的市場價格半年內暴漲1-2倍，張叔分析，除了因為品牌精算供應量外，也與市場炒作現象有關。

Nike×sacai×Jean Paul Gaultier Vaporwaffle Woven

Nike、sacai與Jean Paul Gaultier三方聯名，打造出獨特的Vaporwaffle Woven運動鞋，延續sacai標誌性的解構美學，加上Jean Paul Gaultier的高端時裝設計理念，讓整體視覺層次感更強。獨特的編織鞋面結合雙層中底，兼具時尚感與舒適度，成為潮人們爭相入手的夢幻鞋款，現在的市場趨勢，價格已經來到$4,700-$7,000港元，搶手程度可見一般。

JJJJound×New Balance 990

作為New Balance 990系列中最具人氣的聯名鞋款，他們和加拿大潮流品牌JJJJound的聯名鞋款，也成為NB迷之間非常搶手的熱門款，低調卻極具質感的深咖啡配色，完美詮釋極簡美學。高品質麂皮與網布結合，帶來舒適穿著體驗，而New Balance一貫的ENCAP緩震中底則提供穩定支撐力，兩年間從$2,500多港元飆升至$4,700多元港元！

同場補充～New Balance在今年與JJJJound推出全新「New Balance×JJJJound 993」聯名鞋款，延續了993的經典設計，並結合JJJJound簡約而優雅的風格，延續品牌標誌性的自然色調，以蘑菇棕色為主色調，搭配灰色麂皮鞋面與透氣網布，呈現柔和細膩的質感，搭載ABZORB DTS緩震技術與優化中底結構，銀色反光鞋舌、後跟與鞋墊上的JJJJound品牌標誌，兼具舒適性與耐用性，成為實穿與時尚兼具的代表作。

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PEACEMINUSONE×Nike Air Force 1 '07「Para-noise 3.0」

GD和Nike聯名推出的「刮刮樂」Air Force 1，也迎來了第3次的聯名PEACEMINUSONE×Nike Air Force 1 '07「Para-noise 3.0」，GD標誌性的「刮刮樂」設計，隨著穿著時間增加，鞋面會逐漸露出下方的藝術創作圖案，增添獨特個性。這次聯名最特別的特色，是4個Swoosh分別藍、青、黃、粉配色，搭配經典的PEACEMINUSONE雛菊logo，目前市價約$2,100港元-$2,500多港元，雖然相較前兩代價格略低，但仍然是炙手可熱的球鞋單品。

Nike SB Dunk Low Pro「Chicago」

看到這個配色，瞬間勾起青春回憶了嗎？Nike SB Dunk Low Pro以其復古滑板鞋型深受潮流圈喜愛，而這次推出的「Chicago」配色，則向經典的Air Jordan 1「Chicago」致敬，採用紅、白、黑三色搭配，經典又具話題性！Dunk本身在近年來已成為炙手可熱的鞋款，而這款芝加哥配色更是收藏價值極高，目前市價持續上揚，入手門檻不斷提高，是值得關注的熱門鞋款！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】