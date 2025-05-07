旅行暴走2萬步都唔腳痛　網友力推「3品牌波鞋」　HOKA好行又襟着

每次出國的時候，你的每日步數是不是也是萬步起跳呢？



在這種「行軍式旅遊」的情況下，有一雙穿起來舒適又能減少壓力的鞋子，就顯得格外重要，網友們也紛紛推薦了自己心中最耐走的鞋款了！

穿著這些鞋，旅行日行萬步都唔驚，網友熱推3品牌波鞋（點擊放大瀏覽）▼▼▼

網民推薦旅行適用3品牌波鞋推薦（pexels@Alex P；01製圖）

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Threads發問：出國要穿什麼鞋？

女網友在Threads發文詢問，自己即將出發日本旅遊，有預感接下來每天都會是2萬步起跳，也就希望神通廣大的網友們能和她分享，「大家都穿什麼鞋？運動鞋又是什麼鞋款？」

3品牌球鞋呼聲最高

在網友們的熱烈回應下，其中，呼聲最高的球鞋品牌為New Balance、ASICS、HOKA，他們提到，像是NB 9060穿起來舒適又輕盈、Fresh Foam系列走起來也有種漫步在雲端的感覺、NB 996陪伴他撐過在日本走超過80萬步的45天旅行。

ASICS的KAYANO 14也是備受網友好評，

「穿過就回不去了」

「亞瑟士的，好看又好走，真的推推」



HOKA的鞋子則是以機能性打趴眾多品牌，網友就特別表示，自己本身有扁平足，但是穿著HOKA的鞋子，日本每日的步數接近30000，完全不會腳痛，有足底筋膜炎的網友，也靠著HOKA走完行程，

「HOKA Transport在5月日本實測每天近2萬步好穿好走。」



出國鞋款推薦

New Balance 740，$849



New Balance 740在今年迎來了全新一代，結合千禧年代跑鞋開放式針織網面鞋面、分段中底和流線型輪廓等元素，還新增了兩種顏色的網面和突角裝飾片，打造出具有科技未來感的鞋身設計，屬於適合每天穿著的跑鞋，經得起長時間的使用，穿出國暴走萬步也不是問題。

ASICS GEL-KAYANO 14，$1,190



ASICS以經典GEL-KAYANO系列跑鞋進行復刻的GEL-KAYANO 14運動休閒鞋，以千禧年復古美學概念進行重新詮釋設計，採用經典GEL科技與TRUSSTIC支撐系統，鞋身搭載麂皮面料與金屬元素，完美呈現品牌的分層結構美學設計，同時也優化鞋面與腳部的貼合性，兼具出色的避震與支撐性能。

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HOKA Bondi 9



HOKA全新的Bondi 9，承繼HOKA「最大緩震」概念，採用超臨界EVA泡棉中底材料，並加厚2mm高度，落地首先感受無比的柔軟，接著寬底台有效分散衝擊力，極致的避震緩衝效果，後腳掌區域使用Active Foot Frame™科技，穩定包覆腳後跟，給予步伐強力支撐，加強長時間活動的安全性與舒適感，是為跑者所設計的鞋款，穿去出國的行軍行程，綽綽有餘。

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