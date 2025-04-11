8款最新精品Logo皮帶推薦　Hermès 7000蚊有找　Chanel優雅又收腰

都說時髦在精不在多，一條「Logo皮帶」就能為大大提升穿搭質感！



從過往只是功能性配件，如今越來越多女孩喜歡藉由皮帶設計，來為造型增添亮點巧思，也更加襯托身形比例，不論是白T搭配牛仔褲，還是正裝造型，從Hermès經典Pop H圖案、LV彩色老花，再到Chloé復古浪漫風，以下我們精心挑選出8款推薦，百搭設計值得投資！

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精選8款名牌最新Logo皮帶推薦（Gucci官網；01製圖）

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1. Hermès

Hermès Pop H 15 belt，$6,800



時髦女孩必備一條愛馬仕Pop H墜飾項鍊，不過皮帶款式也很值得入手，在小牛皮腰帶點綴上Pop H金屬飾釦，全白和玫瑰金的配色，簡約百搭又不失精緻感，搭配15mm窄版設計更襯托柔美氣質，搭配連身裙或正裝造型都優雅滿分！

2. Chanel

Chanel腰帶 小牛皮及金屬白及銀色，$15,500



皮穿鍊向來是Chanel極具代表性的經典符碼之一，將皮革與金屬鏈條混搭的設計，看起來時髦、年輕且具有份量感，除了包款讓人愛不釋手，Chanel也巧妙結合這樣的靈感在皮帶上，這款外型以飾有菱格紋的寬版皮帶搭配方釦，隨著兩側腰線收合連結金屬皮穿鍊，小小的雙C Logo點綴在側邊，全白色調看起來優雅又輕盈，拼接層次更讓人耳目一新！

3. Louis Vuitton

Louis Vuitton LV x TM LV D-ring 30毫米皮帶，$4,250



被LV×村上隆超卡哇伊的聯名燒到不行？五彩繽紛的彩色老花在白色皮帶上燦爛綻放，俏皮風格已經讓人夠心動，寬版設計和金屬方扣更自帶一股千禧復古風，很適合搭配低腰牛仔褲當作造型亮點，再加上4,000元就能入手，真的沒有再猶豫的理由！

4. Gucci

Gucci GG Milano細腰帶 Ancora Red



Gucci皮帶的百搭設計人人都愛，這款外型特別換上品牌新經典色Ancora Red，酒紅色調柔美、嫵媚又帶有一絲神秘感，而GG金屬標誌的經典魅力不只持續流行，更以立體壓印手法沿著皮帶裝飾一圈，形塑造型感之外也更加耐看，適合追求經典又想來點新靈感的妳！

5. Chloé

The Chloé Iconic small belt，$6,200



創意總監Chemena Kamali首秀時以波希米亞風格收服整個時尚圈的心，同時也大幅度提升金屬飾品的比例，尤其她將Chloé草寫字母與黃銅金屬相結合，點綴於皮帶之後更襯托造型層次，搭配雪紡襯衫、牛仔褲或是飄逸裙裝，簡直浪漫滿分！

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6. Prada

Prada麂皮皮帶 可可棕，$5,300



皮帶作為穿搭好幫手，除了Logo設計是一大亮點，也能透過材質變化的細節來提升造型完整度，好比Prada這款就換上麂皮材質，隨著可可棕色調襯托之下更顯復古氣息，經典三角形金屬標誌以小巧造型呈現，既有畫龍點睛的效果又不會互相搶風頭，再搭配牛仔褲、靴子率性又俐落！

7. Celine

Celine FRAMED TRIOMPHE TAURILLON牛皮革及天然牛皮革雙面中號腰帶，$6,500



Celine懂妳每天早上站在鏡子前的搭配煩惱，這條小牛皮皮帶採用雙面設計，一面是溫柔焦糖棕色，一面是百搭經典黑，入手一條就能變換兩種不同風格，而凱旋門金屬方釦以及2.5公分皮帶寬度，巧妙為視覺比例平衡份量感，也為精緻感注入復古個性！

8. Loewe

Loewe Anagram belt in grained calfskin，$4,100



有一派時裝迷特別著迷Loewe Anagram的幾何風格，這款圖案於1970年出自西班牙畫家Vicente Vela之手，由四個L字排列組合成正方形圖案，波浪形線條看起來優雅又活潑，也給人一種抽象藝術氣息，而沙色和金色的溫柔風格能融入日常任何造型，同時又很有辨識度！

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