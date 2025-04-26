G-Dragon最愛頭巾穿搭　盤點日本女生4款靈感配搭　瘦面又時尚

平時注重穿搭的大家，外出挑選衣著的時候，會不會參考近期街頭人士的搭配範本呢？



從上衣到下身的選擇，或者透過飾品配件加乘，為整體營造和諧且有重點的印象，而喜歡觀察日本流行動態的你，有沒有發現最近日本女生，經常以「頭巾」為細節點亮注目焦點，不僅適合在懶得整理頭髮時使用，運用頭巾混搭，同時增添令人為之一亮的造型巧思，本篇特別總整理本季超流行頭巾款式，融入不同材質的頭巾，讓原本單調衣著增添嶄新樣貌，想知道有哪些必買頭巾嗎？如何才能打造理想風格？一起來看看吧。

G-Dragon帶起頭巾穿搭熱潮，推薦4種時髦頭巾穿搭，打造吸睛造型（點擊放大瀏覽）▼▼▼

權志龍同款4款頭巾造型靈感穿搭（IG@xxxibgdrgn；01製圖）

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1. 印花造型

以花卉或大地風的印花造型，充滿特色的圖紋，很推薦使用在春夏穿搭裡，綁法技巧可將頭巾先褶成三角形，拉出兩側尖角，隨性綁在下巴上，或者往後放繞綁方式，讓頭髮瞬間點亮聚焦魅力，加入俐落一刀剪短髮、中長髮，打造率性加分的街頭時髦度。

2. 幾何圖案

雋永百搭的幾何圖案，運用圓點、格紋等元素，比起印花更多了幾分個性氣息，雖然頭巾綁法類似，但混搭不同髮型，也能創造多元的視覺樣貌，例如空氣瀏海長捲髮營造優雅知性，男孩風短髮則呈現率性休閒感受，不論選搭TEE或襯衫都很加分。

3. 透膚蕾絲

輕透蕾絲的透膚面料，為衣著注入一股浪漫女孩質感，選用有綁帶設計的透膚蕾絲頭巾，連結微復古的日系甜美度，混搭雙馬尾看起來更加可愛，衣服不妨加上雪紡罩衫或條紋上衣，能使想展現的氛圍更凸顯。

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4. 編織針織

忽冷忽熱的季節裡，如果覺得頭部寒冷的話，嘗試以編織針織的頭巾款式為搭配，針織不僅能增加溫暖感之外，利用開襟衫、西裝外套混合，輕鬆打造滿分又有型的好感Look。

以頭巾混搭為造型增添亮點

想傳達令人為之一亮的日系穿搭嗎？本季推薦選擇頭巾為搭配，從以上4款不同風格頭巾，為衣著提升注目搶眼的重點細節，不僅可以變換多樣風格，也讓整體堆疊出加分的層次特色。

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