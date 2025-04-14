春夏穿出美白透亮肌4套靈感穿搭　粉灰搭配自然打造皮膚紅潤感

隨著氣溫回暖，越來越能感受到春夏來臨，在秋冬的時候大家有沒有開始努力美白，為新季節做好準備嗎？



如果還來不及白回來沒關係，不妨嘗試以會顯白的配色穿搭加乘，不僅可以快速讓膚色白一階，整體看起來也會顯得清爽明亮，而亞洲人皮膚屬於偏黃，但有些顏色以為穿起來會製造白皙感，其實色差一點點，或者混搭錯色系，就很容易踩雷變黑，想知道如何才能利用單品混搭，提亮出好氣色又亮白的膚質嗎？一起從以下整理得顯白配色技巧，運用4種不同色調造型組合，為外出時刻營造透亮發光的注目印象。

春夏亮白透光穿搭指南，4種顯白配色搭配，返工返學輕鬆明艷照人（點擊放大瀏覽）▼▼▼

春夏顯白穿搭4個穿搭配色推介（01製圖）

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1. 米白+膚

平時常以為白色是最好駕馭的顯白色號，但其實對黃皮膚的人來說，正白反而容易讓皮膚看起來暗沉，想穿白色單品時，推薦以米白、膚色為主，帶點奶油感的色彩，可增添舒適清爽的氛圍，利用同色系疊搭，連結和諧又一致的好感造型。

2. 粉+灰

給人柔和優雅的粉紅色，向來是想展現顯白穿搭的必備款，比如三文魚粉、藕粉色，不僅讓膚色提亮還能製造紅潤度，選擇粉紅加灰的配色技巧，呈現質感兼具的高級氛圍，如果擔心粉色會太少女的話，以襯衫+休閒西裝褲混搭，點綴率性慵懶風格。

3. 薄荷綠+黑

薄荷綠擁有沁涼的視覺，自帶一股清新氣息，很適合在春夏時使用，比起深綠或者草綠，薄荷綠能讓膚質提升白皙透亮，選搭黑色下身加乘，使清爽與個性元素撞擊出嶄新火花，充滿重點層次的穿衣方式一定要學會。

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4. 紅+藍

以往較不敢嘗試的正紅色，堪稱是想製造發光白亮肌膚的好幫手，輕鬆使膚質感氣來白一階和好氣色，還是很擔心穿紅色的話，不妨將紅色放入配件裡，也能增加同樣的相同效果。

顯白穿搭技巧一定要筆記

新季節來臨，迫不及但想穿上短袖或背心，又擔心膚色還沒白回來嗎？以上推薦4個顯白配色推薦，運用不同色系組合，讓你快速擁有白皙透亮好膚質，讓春夏穿搭凸顯加分的視覺層次。

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