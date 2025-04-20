小白鞋洗鞋清潔7大妙招　晾乾千萬勿放太陽下曬　波鞋潔白如新

「小白鞋」每個女孩一定都有好幾雙，時髦百搭又舒適好穿！



不過白鞋雖然好搭，不過一髒掉卻也讓人非常崩潰，唯有定期洗鞋才能常保潔淨亮白。趁著換季，不妨把家裡的鞋子一起拿出來清潔刷洗，讓鞋子外觀煥然一新，以下我們整理出7個「小白鞋清潔妙招」，用對方法更能讓清潔事倍功半！

愛鞋人士必讀，小白鞋清潔7大妙招，布面、皮革、麂皮通通搞定（點擊放大瀏覽）▼▼▼

白色波鞋7大清洗技巧（pexels@Loc Dang；01製圖）

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1. 清潔前先用乾刷

在清洗小白鞋之前，建議先準備好乾燥的廢棄牙刷、馬毛刷等等軟毛刷，來清除沾附在鞋身和鞋底上的灰塵髒污，一來是砂石顆粒可能會磨損鞋面材質，二來是避免污染後續清潔，才能在不傷害鞋子材質的前提下進行清洗，同時也能加快效率。

2. 洗鞋工具有學問

洗鞋工具有千百種，關於怎麼挑其實沒有好壞之分，端看材質和清潔需求來決定，操作起來上手、輕鬆最重要！

好比「牙刷」的形狀體積小巧，適合針對小範圍污漬或是深入鞋子內部清潔；「軟刷」大多採用天然馬毛或是豬鬃毛，細緻刷毛能去除髒污又不怕刮傷鞋面；「硬刷」是尼龍或聚酯纖維材質，堅韌刷毛的去污力夠強，適合用來刷洗鞋底或是鞋邊塵土；而「科技海綿」具備絕佳吸水性，適合用來清潔大面積，以及帆布、橡膠較不耐刷洗的材質；「毛巾」則可以挑選超細纖維布材質，用來吸附水分或是輕柔擦拭鞋面都非常方便。

3. 依照材質選清潔劑

洗鞋不只工具要挑對，清潔劑也很重要！依照鞋款材質不同來選擇適合的清潔劑，才能確保心愛小白鞋完好無損，同時發揮最佳清潔效果。首先是最常見的「帆布」材質，適合選擇中性或中性偏鹼性的清潔劑，例如家裡就有的肥皂、洗衣粉或專用清潔劑，加水稀釋成泡泡水即可。

「皮革」相對布面較為費工，千萬不能用水洗或是刷子，容易導致發霉或是刮傷，最好是用乳液、皮革清潔劑或是牙膏（建議先局部測試），搭配軟布及棉花棒來畫圓擦拭；而對付大魔王「麂皮」材質，首要原則就是絕對不能碰水，建議先用風筒冷風把髒東西吹掉，再用柔軟牙刷輕掃，或是以白酒醋、清潔慕斯搭配濕毛巾沾按即可。

4. 鞋帶鞋墊分開洗

為了加快清洗效率，可以把鞋帶和鞋墊拆下來分開清洗，先準備一盆肥皂水或是稀釋過的清潔劑，將其浸泡10至15分鐘之後，再搭配牙刷、軟刷或是手洗搓揉來去除髒污。特別注意的要避免使用尼龍、聚酯纖維的刷子，這種材質的刷毛又粗又硬，容易勾到布面纖維導致脫線，在外觀或穿著上都容易造成困擾。

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5. 畫圓洗鞋面

根據鞋面材質選好適合的工具和清潔劑之後，分區清潔方式能加快後續效率，大面積可以先用軟毛刷或是柔軟纖維布進行表面清潔。至於局部的明顯污漬，則建議以「畫圓」手法來加強，不過也要注意刷洗力度應以輕柔、緩慢為主，如果下手太重容易導致過度磨擦，造成鞋面受損那可就得不償失，如果是鞋底、鞋邊的硬挺材質或凹槽細節，可以搭配硬刷來去除污垢，建議以輕柔中帶點力道為佳。

6. 不可以拿到太陽下曬

大費周章刷完鞋之後，其實「晾乾」是小白鞋清潔最重要的關鍵步驟！很多人都會直接把鞋子拿去太陽底下曬，鞋子乾了之後反而發黃，主要是清潔劑仍殘留在纖維內，經過太陽照射過後容易氧化發黃，在鞋面留下醜醜又難清的黃漬。為了讓白鞋持續亮白不泛黃，可以使用毛巾、衛生紙或是廚房紙巾，以按壓方式把鞋子水分吸乾之後，再放在通風良好的陰涼處，讓鞋子靠牆斜放、自然陰乾，這樣做就能讓白鞋重生潔淨亮白！

7. 小蘇打粉去異味

如果鞋子晾乾之後還是有異味殘留在上面，可以在鞋墊上撒少許小蘇打粉，靜置於通風處約半天至兩天，有助於除濕和抑制異味產生，平時穿完也可以撒一些小蘇打粉來吸附味道、減少腳氣，讓出門在外脫鞋再也不尷尬。

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