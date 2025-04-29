春夏最新10對精品涼鞋推薦　Hermès適合旅行度假　Dior優雅又率性

隨著夏天到來，許多女孩喜歡搭配「涼鞋」來穿出輕盈風造型，除了能讓平時悶住的腳丫子好好透透氣，也為穿搭注入一絲隨性氣息，加上近年流行休閒風，搭配上也越來越更多不同新點子出現。



本季許多精品大牌推出新設計，從Dior與Bottega Veneta的俏皮亮色、Celine和Chloé的氣質優雅，再到Miu Miu運動混搭風，以下10雙我們想推薦給妳！

2025春夏10大精品涼鞋推薦，從Gucci到Balenciaga，輕鬆襯出最潮時尚風格（點擊放大瀏覽）▼▼▼

春夏精選10款全新名牌涼鞋（Chloé官網；01製圖）

+ 29

1. Gucci

Gucci Women's sandal with Double G



夏天就是要來點鮮豔可口的糖果亮色！Gucci這雙印花涼鞋披上水嫩寶寶藍新衣，為GG印花的復古風格加值滿滿可愛，穿上腳亮眼又迷人，尤其搭帶造型加上GG金屬標誌的裝飾之後，也讓整雙鞋看起來更加精緻，是不是忍不住想穿上它飛奔去海邊了？

2. Celine

Celine POLLY牛皮革坡跟穆勒鞋，$8,700



Celine向來很懂得女孩們想要什麼，這雙涼鞋在鞋底特別採用加厚設計，帶有微微角度的坡跟造型，讓平底鞋穿起來也能顯瘦腿長，配上焦糖棕小牛皮和金屬Logo方釦點綴，優雅氣質已經滿分！

3. Hermès

Hermès Karmen sandal，$17,200



除了休閒風的搭帶造型，我們也很推薦挑選流蘇款式來應景海島度假風，愛馬仕這雙把納帕皮革做成一條一條金銀雙色編織線，在鞋面上排出幾何花紋造型，亮眼、輕盈又充滿藝術氣息，最特別的是融入包腳跟和腳踝繞帶的細節，為涼鞋增添不一樣的正式感，搭配寬褲就很時髦！

4. Louis Vuitton

Louis Vuitton LV x TM LV Sunset平底舒適涼鞋，$10,400



今年初才剛以繽紛可愛的彩色Monogram迷倒整個時尚圈，LV×村上隆聯名再度釋出第二波新設計，村上隆為招牌微笑小花融入了櫻花靈感，一朵朵粉嫩花瓣盛開綻放，俏皮又亮眼，為經典老花注入不一樣的甜美少女心！

5. Dior

Dior Dioract涼鞋，$10,500



許多人喜歡在春夏穿搭加入丹寧風格來搭配，比起襯衫、外套或是洋裝等這種大面積的服裝單品，從配件下手反而讓整體造型看起來更輕巧，同時增添更多變化性，像是Dior把經典Oblique緹花以牛仔布和拉菲草材質呈現在涼鞋上，魔鬼氈搭帶飾有金屬標誌，大大提升穿脫方便性，優雅率性都兼具！

6. Miu Miu

Miu Miu Riviere cord and leather sandals，$7,400



在Miu Miu女孩面前「時髦」從來沒有固定公式，就像妳可能很難想像充滿登山運動風雙色繩結，能夠結合在帽款、涼鞋等配件單品上，交叉綁帶、輕盈鞋底的設計讓柔美風格多了一些休閒感，簡簡單單卻記憶點十足！

同場加映：春夏雨季必備6對防水雨靴 Barbour凱特王妃都鍾意 日常著都百搭（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

7. Bottega Veneta

Bottega Veneta Jack Flat Sandal，$9,200



編織單品可說是夏日輕盈風的必備元素，而Bottega Veneta身為這方面的超級行家，每次出手能都讓人忍不住掏出錢包，尤其這雙涼鞋外型以柔軟小羊皮打造，巧妙把編織元素融入在鞋身、搭帶和鞋底滾邊，創造出火炬般的動感線條，一抹清新亮綠則瞬間讓造型亮眼升級，簡約優雅又不失年輕感！

8. Chloé

Chloé Nama wedge sandal， $6,900



如果喜歡比較「Lady」一點的風格，Chloé這雙厚底涼鞋絕對會對妳的口味，除了能拉長身形比例，腳背和腳踝處各有一個搭帶，兩塊麂皮絨面皮革以金屬方釦層疊扣緊，與飾有立體刻紋的鞋身增加造型感，再穿上一件飄逸長洋裝，簡直是氣質仙女下凡！

同場加映：韓國女團aespa著咩波鞋？Karina、Winter等4成員同款 時尚又易襯（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

9. Roger Vivier

Roger Vivier Slidy Viv'皮革穆勒鞋



高跟鞋雖然漂亮但是無法天天穿，Roger Vivier很懂女人愛美又講究實用的心，涼鞋款式同樣延續經典方釦的華麗風格，以鏡面金屬山羊皮和水晶鑽釦展現奢華風範，鋸齒狀鞋底走起來穩固又舒適，讓妳的每一步都耀眼動人！

10. Balenciaga

Balenciaga Scholl Flat Sandal in Black，$6,000



有一派時裝迷對於「木底涼鞋」格外情有獨鍾，Balenciaga這回找上擁有百年歷史的英國品牌Scholl合作，其木底結構和鞋墊線條符合人體工學，比起一般材質能提供更良好的支撐性，木質材質讓造型看起來輕鬆又隨性，與黑色小牛皮和Logo金屬釦的酷帥風格形成反差，任何風格都非常百搭！

延伸閱讀：

2025精品「麂皮運動鞋」推薦6款！Miu Miu機能面料拼接麂皮最吸睛，Loro piana低鞋口剪裁時髦復古

Chanel 2025「瑪莉珍鞋」這6雙必收：新款棉質優雅舒適，「蝴蝶結綁帶」Jennie巴黎同款找到了！

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】