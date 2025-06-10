跟住Gigi Hadid、Kylie Jenner等歐美名媛　學派對穿搭5時尚技巧

大家應該有參加不完的跑趴行程吧？



俗話說「派對在走，穿搭要有」，你各位準備好豔壓全場的派對衣服了沒？還沒有頭緒的朋友們，這回編輯幫大家整理出5大「派對穿搭法則」，戰袍這樣選、那樣搭，保證你成為合照裡最耀眼的性感寶貝，單身的朋友們桃花滿天飛！

跟著名媛Kylie Jenner、Hailey Bieber、辣模Gigi Hadid等人，學5大Party Queen穿搭秘訣公開，成為派對焦點！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

Hailey Bieber等名媛5大派對穿搭小技巧（IG@haileybieber；01製圖）

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1. 平口洋裝，小露性感鎖骨肩線

第一條先來個基本盤，派對上萬年不敗的款式就是平口小洋裝，透過露出頸部到肩膀、鎖骨的部分，無意間散發性感氛圍，輕鬆抓住眾人眼球！如果對手臂線條較沒自信，可以套上一件針織外套或皮衣，這樣既不會過於暴露，同時還能修飾整體比例，展現十足的女人味，絕對是派對穿搭的安全牌首選！

2. 光澤感絨面單品，低調奢華質感加分

光澤感絨面單品也是派對穿搭的好選擇！無論是站在搶眼的鎂光燈下、折射出耀眼的光芒，或是穿梭在黑暗中、低調而隱若的散發微光，都讓人難以忽視你的存在，還能增添高貴奢華的氛圍。

3. 水鑽亮片鑲嵌點綴，閃閃惹人愛

如何在派對上自帶鎂光燈焦點？可以選擇帶有水鑽裝飾的單品！低調一點的朋友，可以選擇水鑽鑲嵌的耳環、手鍊、項鍊或鞋款，想再亮眼一點，可以選擇鑲有亮片款式的洋裝，或有流蘇設計的閃耀單品，保證一現身秒變全場C位！

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4. 個性皮革，氣勢滿分

想要在派對上當既性感又有個性的酷女孩，皮革單品非你莫屬！像是一整套的黑色皮質褲裝或皮革短洋裝，腳踩一雙皮靴，帥氣度和時髦度炸裂，氣勢十足的派對女王封號，當然非你莫屬啦～

5. 過膝長靴，修飾雙腿

身穿短洋裝或短裙時，除了搭配最常見的高跟鞋或踝靴，過膝長靴也是好選擇！過膝長靴不僅有拉長腿部比例、修飾腿型的顯瘦顯高效果，挑選麂皮材質的款式還有保暖效果，既時髦性感又實穿百搭，冬天超怕冷的你，怎能不入手？

看完以上5種跑趴穿搭，直接包你成為5場派對的Party Queen了！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】