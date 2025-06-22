2025夏日流行「4大穿搭元素」穿搭範本　花卉圖案日韓至潮必穿

隨著暑假即將到來，大家是不是已經迫不及待規劃旅遊行程，不論是飛往哪裡遊玩，除了重點行程的美食、知名景點之外，出遊穿搭當然也不能馬虎，選擇合適的單品，並著重在細節搭配，才能邊玩邊拍美照，留下滿滿的美好回憶。



不過內心雖然很想穿得好看，但面對戶外高溫炎熱的夏季，有時還是會開始陷入選擇困難，如果還在煩惱造型靈感缺乏的話，不妨參考日本女子2025夏天的私服靈感，利用充滿「夏」感受的明亮色、花卉、蕾絲、條紋，為衣著打造令人為之一亮的時髦細節，一起從以下4套混搭組合展現日系注目印象吧。

2025夏日時尚揭秘，4大熱門潮流元素，用色彩與細節成為焦點！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4大日本夏日流行元素穿搭整理（01製圖）

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1. 明亮配色

宛如糖果般的輕盈明亮配色，能瞬間開啟充滿夏日氛圍的視覺，例如寶寶藍、嫩粉色、清新綠等色系，都是很不錯的選擇，以藍色襯衫+短褲或者粉紅外套+棉質長褲，使旅遊時也能擁有舒適休閒風格，簡單不繁複的聰明穿衣方式一定要筆記。

2. 花卉圖案

細緻造型的小花圖案，堪稱本季相當火紅的必買單品，從日本到韓國的女生都在穿，運用澎袖上衣、背心、洋裝等剪裁設計，讓整體散發一股輕甜女孩印象，下身可選弧形、錐形、寬褲等長褲混合，能中和甜美感同時提升層次焦點。

3. 條紋細節

大家衣櫃裡都有的條紋款式，向來是懶得想穿搭時百搭的必備，比如寬鬆版型條紋TEE、背心，可加強街頭率性的感受，隨性在肩膀披上長袖上衣，再加入皮帶、墨鏡，迅速打造好看又加分的旅遊Look。

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4. 透膚蕾絲

輕透的蕾絲面料，一直以來都是日本女生夏季最愛款，單品款式尤其首推罩衫、細肩帶洋裝，精緻又高級的透膚蕾絲，快速傳達優雅知性魅力，不論混搭牛仔褲、長裙皆很合適，另外揹上法棍、肩背包，還能點綴出滿滿日系態度的搶眼特色。

跟著日系女子這樣穿出夏季出遊造型

以上推薦日本女生經常穿的4套夏日旅遊穿搭，大家最喜歡哪一套呢？透過不同單品和風格展現，快速製造多變衣著樣貌，讓出遊時刻再也不煩惱衣著選擇，輕鬆凸顯不一樣的日系氣息。

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