夏日美白必備10款防曬外套推薦　Uniqlo折疊方便　Muji修身又顯白

炎炎夏日正式到來，一款輕薄透氣又具備抗UV係數的「防曬外套」絕對是必備！



不只能有效抵擋紫外線，也預防曬傷與肌膚變黑，而現在的防曬外套除了功能之外，也越來越講究設計感，像是Gap、Net採用甜美馬卡龍色系，Lativ、UV100則融入優雅剪裁，以下我們整理出10款平價品牌「防曬外套」，讓妳在防曬之餘也能穿得時髦！

春夏10款平價時尚防曬外套，Gap、Uniqlo等品牌陪你輕鬆對抗炎熱陽光（點擊放大瀏覽）▼▼▼

10款平價防曬外套推薦（Pazzo官網；01製圖）

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1. Gap

Gap女裝防曬連帽外套 淡粉色

防曬系數：UPF50+



夏天穿衣服最怕熱出整身汗，Gap將經典連帽外套融入防曬功能和COOLMAX涼感布料，帶給人絲滑透氣的親膚觸感，更融入面罩設計，把拉鍊拉起來之後瞬間變成一體成型的遮陽帽和面罩，大大提升方便性也全方位抵擋紫外線，讓妳出門不必再多帶一頂帽子跟口罩！

2. Net

Net連帽抗UV涼感外套

防曬系數：未標註



春夏季節最適合來點粉粉嫩嫩的馬卡龍色系，Net這款採用鵝黃色調展現甜美少女心，帶點微透明感的層次看起來空靈，也為視覺帶來沁涼消暑的感覺，亮眼又俏麗！

3. Uniqlo

Uniqlo女裝AIRism抗UV拉鏈連帽外套 476113，$199

防曬系數：UPF 50+



每到夏天，銷售就跟著氣溫狂飆的Uniqlo AIRism系列，以獨家涼感科技布料成為女孩的夏日救星，這款防曬外套把悶熱感通通KO，穿起來涼爽又透氣，全白色簡約風格能融入各種造型，不穿的時候還能輕鬆折疊收進包包裡，實用性更高也貼心滿分！

4. Lativ

Lativ抗UV吸排輕型口罩連帽長外套

防曬系數：UPF 40+



不同於大多數的防曬外套是短外套款式，Lativ這款把防曬外套做成連帽風衣造型，設計上採用溫柔米白色調、輕薄材質和腰部抽繩細節，兼具都會感和休閒風格，除了能透過雙頭拉鍊來調整造型層次，也融入腋下透氣孔、帽子馬尾洞和衣領面罩等實穿小巧思，簡單搭配一件T恤牛仔褲就很好看！

5. Muji

Muji女裝聚酯纖維抗紫外線速乾拉鍊連帽外套，$158

防曬系數：輕量防紫外線



Muji這款採用柔軟又具備挺度的版型，穿上身能有修飾身形的效果，煙燻綠色調不僅顯白襯托好氣色，獨特日系風讓妳整個人看起來活潑有朝氣，最貼心的是採用速乾布料和套指袖口設計，無論穿去運動還是電單車通勤族都很適合！

6. UV100

UV100 Aurelia風荷雅夢輕涼無領外套

防曬系數：UPF50+



面對防曬外套這題，台灣專業防曬服品牌UV100想給妳不一樣的選擇，點綴上少女心的荷葉邊領片和蝴蝶結口袋，優雅深藍和無領設計則讓輪廓更加柔和，浪漫風格能融入日常穿搭，時髦OL們平時上班也可以穿！

同場加映：抗UV防曬外套挑選4大關鍵 最佳材質、顏色、UPF值一篇教你選擇（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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7. mini matters

mini matters不怕陽光防曬外套

防曬系數：UPF45



專為嬌小女孩打造的台灣女裝品牌mini matters，結合超薄布料和抽皺綁帶，以及微微透視的清新全白風格來增添造型感，讓很有運動風的防曬外套變得俏皮又可愛，還能結合胸前的綁帶壓扣變化成罩衫風格，讓穿搭層次更有亮點！

8. Studio Doe

Studio Doe輕透短版防曬外套

防曬系數：UPF50+



以簡約都會風為主的Studio Doe在近幾年非常受到女孩們歡迎，尤其這款把西裝外套常見的深灰色調呈現在防曬外套上，短版剪裁和寬袖設計帶出顯瘦比例，束繩下擺在形塑立體輪廓的同時也做出空氣垂墜感，還能和防曬寬褲搭成一整套，展現不一樣的酷帥機能風，時髦程度已經滿分！

同場加映：流行趨勢「透膚長襪」4種靈感搭配 加強設計巧思打造日系焦點（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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9. Pazzo

Pazzo品牌LOGO抗UV輕量防曬外套 unisex

防曬系數：UPF50+



Pazzo這款由輕盈尼龍布料打造，立領造型和A字短版下擺看起來率性又俐落，穿起來是剛剛好的合身程度，束繩袖口和下擺細節充滿休閒風，也可以把帽子拆掉當作夾克穿，套上單車褲或是緊身褲，運動辣妹非妳莫屬！

10. plain-me

plain-me YOBI全機能抗UV防曬外套

防曬系數：UPF50+



如果喜歡帥一點的工裝風格，plain-me這款採用中性設計和落肩寬鬆版型，搭配機能布料和大口袋造型，整體充滿潮流個性，防潑水機能就算遇到下雨天也不怕，女孩們可以從夢幻的泡泡糖藍色入手，搭配牛仔寬褲或是降落傘穿出Oversized風格，也很適合跟男友一起來件情侶款！

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