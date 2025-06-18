10款入門輕奢品牌手袋推薦　Coach臘腸狗時尚率性　Maje適合上班

精品手袋是許多女孩夢寐以求的時尚單品，但該如何挑人第一款品牌包袋呢？



相比於一下子花近十萬買一隻手袋的糾結，或許「入門輕奢包款」會是初次踏入精品領域的好選擇！這次我們精選10款推薦，不管是精品初學者，還是小資女，這張購物清單都能讓妳找到命定款！

小資女必睇，10款入門輕奢品牌手袋，從Tory Burch到Vivienne Westwood輕鬆踏入時尚殿堂（點擊放大瀏覽）▼▼▼

精選10款小資女必買輕奢品牌手袋（Tory Burch官網；01製圖）

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1. Tory Burch

Tory Burch ROMY TOTE，$6,250



以精準的定價及好品質征服人心的Tory Burch，於近日推出這款名為「Romy」，化繁為簡的外型緊跟近年來的極簡風格，僅以一條皮革束帶形塑的柔和線條，更展現出品牌的好皮質。

2. Coach

Coach Empire Carryall Bag 34，$4,500



這只窄長的臘腸狗包，是來自Coach今年春夏的新款手袋！全黑的設計搭配上仿舊皮質，讓包款在簡約摩登的外型下，還擁有一絲率性的氣息。

3. Longchamp

Longchamp Le Roseau水桶包XS，$4,900



「Roseau」是Longchamp近年力推的手袋款式，設計團隊以品牌檔案庫中的作品延伸，再融入當代的語彙，打造出都會風格的包袋。

4. Michael Kors

Michael Kors Tribeca



Michael Kors是美國最具代表性的品牌，這款手袋以方正的格紋絎縫增添其層次，同時再搭配率性的鍊帶，讓包款多了幾分個性。

5. Polène

Polène Numéro Dix



近年來爆紅的小眾手袋——Polène，憑藉精緻的作工以及好入手的售價，讓品牌巴黎至東京的門市永遠都大排長龍，甚至還成為代購當今的新寵！如果想藉由官方線上購入的話，我們私心推薦這款「Numéro Dix」半月包型優雅而內斂，細緻的皮革觸感更展現其好品質，能放得下皮夾、手機的耐裝容量，亦可滿足日常需求，顏值與實用兼具的特質，讓人很難不愛。

6. Bao Bao

Bao Bao LUCENT ONE-TONE Tote



隸屬於三宅一生旗下的BaoBao，是許多小資女的最愛！尤其是這款托特包，親民的售價、好保養以及耐裝的特性，加上獨特的造型，不管是搭配用，還是上班通勤都很適合，無疑是許多女孩的首選。

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7. A.P.C

A.P.C Betty Bag



來自法國的時尚品牌——A.P.C.，以日常的時髦感設計軸心，打造出可愛又精緻的服裝單品，例如這款名為「Betty」的馬鞍包，簡練的外型，加上榛果咖啡色的皮革，精巧的樣貌，能融入女孩各種搭配中。

8. Maje

Maje Miss M cargo bag in leather，$4,650



Maje這個同樣來自法國的輕奢品牌，在這個春夏將代表性的「M Bag」再升級！設計師運用像是相機攝影袋口袋點綴其袋身，讓立體的收納袋成為裝飾的一部分，並以「Miss M Cargo」為名，充滿個性的設計，讓人過目難忘。

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9. Vivienne Westwood

Vivienne Westwood Small Betty Handbag



以叛逆的設計風格在時尚圈站穩陣腳的Vivienne Westwood，品牌在近年不只珍珠項鍊很搶手，別具風格的手袋款式也成為許多年輕女孩的最愛，例如這款提包以鱷魚壓紋搭配金屬光澤呈現，再加上金屬扣環的點綴，展現其搖滾氣息。

10. Marc Jacobs

Marc Jacobs The Deconstructed Denim Large Tote Bag，$8,190



Marc Jacobs自推出一款相機包紅遍全球後，品牌的手袋便擁有一大票擁護者，這只托特包便是其中之一，在近期品牌以丹寧牛仔重新演繹該手袋款式，並以大手袋的尺寸呈現，打造出一款帶有個性的托特包。

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