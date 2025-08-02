Prada品牌大使aespa Karina同款5款手袋推薦　打造優雅時尚風格

韓國大勢女團aespa隊長Karina（劉知珉）因其精緻的臉蛋和167公分的曼妙高䠷身材被封為「人間AI」，且備受各大品牌喜愛，成為時尚圈的寵兒。



現年25歲的Karina近年來在本人IG上經常手拿Prada的手袋，Prada亦宣佈Karina成為品牌大使，近一步奠定了Karina在時尚界的影響力。這回，JUKSY也幫大家整理出5顆Karina同款Prada手袋，一起來看看有哪些吧！

aespa Karina劉知珉5大Prada同款手袋推薦，打造簡潔優雅造型（點擊放大瀏覽）▼▼▼

aespa Karina同款5款Prada手袋整理（IG@prada；01製圖）

+ 20

aespa Karina拍攝2024 Prada Holiday系列形象廣告

aespa隊長Karina與美國演員Kelvin Harrison Jr.、創作歌手兼演員Maya Hawke以及英國演員Louis Partridge近年曾一同拍攝Prada 2024 Holiday系列形象廣告。廣告中，眾人圍坐在擺滿豐盛美食的餐桌旁，洋溢著濃厚的節慶氛圍，餐桌上展示的Prada精緻瓷器與水晶餐具，突顯品牌獨特的色彩和經典圖案，餐點本身也呈現出Prada的個性——源自米蘭歷史悠久的Pasticceria Marchesi 1824的甜點，包括裝飾著小熊的多層蛋糕和精緻的Panettone（米蘭傳統聖誕蛋糕），這些甜點與Prada Holiday系列服飾與配件相映成趣，為整體增添優雅質感，包款更宛如禮物般成為餐桌的焦點。此外，其中備受矚目的正是 Prada 具有代表性的「Trick」機器人，它化身為真人大小的角色，既是俏皮的同伴也是出其不意的嘉賓！

aespa Karina Prada同款手袋推薦

1. Prada Soft Lux皮革手袋

在Karina IG版面上出鏡率最高的當屬Prada Soft Lux系列皮革手袋，Karina選背米灰色，這款實用而精緻的手袋由柔軟皮革製成，光澤表面突出其多功能和現代魅力，幾何設計融合了不同風格，呈現出獨特且俐落的美學，長方形包身以精緻的搭帶細節點綴，內部配有拉鏈口袋，猶如公事包的外型非常適合作為上班族的穿搭單品。

2. Prada Galleria鴕鳥皮手袋

Prada Galleria鴕鳥皮手袋以83個構件組成，糅合精準的工藝技術打造出優雅細緻的包款，包身別具一格的天然波點質感更展現高雅魅力。設計簡潔優雅卻以實用為本，寬敞的容量和立體的輪廓展現出時尚格調和專業氣息。

同場加映：10款全新名牌手袋吊飾推薦 LV×村上隆俏皮可愛 Prada百搭又實用（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 25

3. Prada Re-Edition 1978 Re-Nylon及Saffiano皮革雙手挽手袋

Prada Re-Edition 1978 Re-Nylon及Saffiano皮革雙手挽手袋以品牌經典的Re-Nylon 製成，此物料為品牌獨有的可持續再生物料，這款包飾有Saffiano皮革細節，完美演繹Prada獨樹一格的態度，配飾糅合實用風格與精緻細節，綴以搪瓷金屬三角標誌，流露獨特的經典氣息。

4. Prada Re-Edition 1978 Re-Nylon迷你袋

這款Prada Re-Edition 1978 Re-Nylon迷你袋亦彰顯出品牌再生尼龍的DNA，並採用經典的水桶袋外形，綴以皮革細節和金屬飾件，配有可拆卸式肩帶，方便手提或肩背，並綴飾搪瓷金屬三角標誌。

5. Prada Arqué皮革肩背袋

這款線條流利的Prada Arqué皮革肩背袋展現優美的半月形輪廓曲線，內部以為納帕皮革製成，正面綴有搪瓷金屬三角標誌，並配有皮革手挽和可拆式肩帶，滿足不同穿搭需求。

看完以上5顆Karina同款手袋，你被哪一位燒到了呢？

同場加映：5款老錢靜奢風手袋推薦 小CK、PEDRO平價高級 COS極簡控必買（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

延伸閱讀：

aespa Karina 生日快樂！超級大胃王、手遊達人、自曝親姐更漂亮⋯揭秘 10 件事！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】