8款精品粉紅珠寶項鍊推薦　LV設計簡約浪漫　Cartier 1萬蚊有找

撰文：Bella儂儂
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在眼花撩亂的珠寶世界中，「粉紅」始終是最浪漫也最柔韌的語言。

它能是戀愛初綻的心動瞬間，也能是歷經歲月的溫柔回甘。當這抹色彩被珍稀寶石擁抱，幻化為閃爍頸間的吊墜項鍊時，更像是一場無聲卻有溫度的對話。你是否也想為自己點綴上一抹粉嫩？以下，我們精選了8款「粉紅珠寶項鍊」，總有一款能點亮你的日常穿搭。

名牌粉紅珠寶項鍊8選推薦，Louis Vuitton、Harry Winston等為你的日常穿搭注入浪漫色彩（點擊放大瀏覽）▼▼▼

8款粉紅色珠寶項鏈推薦（Bvlgari官網；01製圖）
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1. Harry Winston

Harry Winston Forget-Me-Not系列粉紅剛玉鑽石墜飾

Harry Winston的「Forget-Me-Not」系列，是將自然的柔美雕鑿為珠寶的經典之作。這款項鍊以6顆水滴形粉紅藍寶石（或稱粉紅剛玉）搭配一顆圓形鑽石，佈局如一朵鮮花於鉑金底座上悄然綻放。品牌始終以大自然為靈感繆思，這次則以「勿忘我」花卉的輪廓勾勒出情感的纖細與堅韌。彷彿將春日午後的花園凝固在方寸金屬間，暗藏著「請記得我」的濃厚情意，推薦給那些想用花語訴說心裡話的人。

2. Chaumet

Chaumet Jeux de Liens項鏈，$57,300

說起Chaumet的經典珠寶作品，誰能忘記Jeux de Liens系列？這條項鍊就像是命運之線的具象化演繹，以無限符號為靈感，交錯的玫瑰金線條搭配10顆方形粉紅剛玉與8顆閃亮鑽石，彷彿將戀人相遇的那一刻永遠封存。這款項鍊兼具幾何秩序與情感象徵，不僅美得精緻耐看，也寓意深刻。玫瑰金表面拋光如眼神閃爍，而粉紅藍寶石則像是每次心跳，讓日常佩戴也充滿情感流動。

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3. Bvlgari

Bvlgari DIVAS’ DREAM項鏈，$43,200

Bvlgari最擅長把色彩與建築融合成珠寶作品，這款Divas' Dream項鍊便是箇中代表。取材自羅馬浴場地磚的扇形輪廓，以粉紅藍寶石點綴，搭配珍珠母貝與項鍊中央的一顆明亮型切割鑽石，描繪出一種奔放的女性力量，每一顆寶石都是自信的註腳，非常適合那些追求質感與優雅的摩登仕女。

4. MIKIMOTO

MIKIMOTO珍珠項鏈

若說粉紅色珠寶代表溫柔，那麼珍珠就代表著不變的風骨。日本頂級珍珠品牌MIKIMOTO的這款項鍊，以一顆白色南洋珍珠為主角，其珠徑超過11mm，飽滿圓潤、如明月般皎潔。上方點綴兩顆明亮式鑽石與四顆深淺不一的粉紅藍寶石，彷彿在月光下開出一束小花。整體設計低調卻不失貴氣，非常適合溫婉卻堅定的氣質女性，搭配洋裝或簡約襯衫皆顯風雅。

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5. Louis Vuitton

Louis Vuitton Color Blossom BB Sun吊墜，$23,500

Louis Vuitton將品牌經典的Monogram花卉圖騰轉化為珠寶設計，這款Color Blossom BB Sun項鍊以粉紅珍珠母貝雕刻花形，結合玫瑰金與單顆鑽石，像是晨曦中初露微笑的花朵。背面鏡面拋光刻有LV標誌，是低調中的細節驚喜。這件作品適合想在日常中藏一點奢華的你，無論單戴或疊搭，都能為整體造型注入一絲法式甜美。

6. Dior

Dior Rose des Vents頸鏈，$22,100

Dior的Rose des Vents項鍊是一場浪漫的占星旅程。珠寶總監Victoire de Castellane將迪奧先生的幸運星重新詮釋，以羅盤為靈感，打造出這款可旋轉的八芒星吊墜。正面是粉色蛋白石、玫瑰金星宿與圓珠圍繞的圖騰，轉面則是極簡的溫潤粉紅，寓意著人生方向與愛情選擇都握於自己手中。它不只是一件珠寶，更是一枚鼓勵自己信仰直覺的護身符。

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7. Boucheron

Boucheron Serpent Bohème吊墜項鍊 XS號，$14,000

Boucheron的Serpent Bohème系列很經典！這條項鍊的設計擁有一種波西米亞式的奔放感，粉紅色的吊墜更為其注入甜美的女性氣質。梨形粉紅石英鑲嵌於金質圓珠之中，搭配上玫瑰金扭索鍊帶，像是夕陽下搖曳的花影，非常迷人。更棒的是，高貴不貴的價格，僅需一萬多便可入手，是入門高級珠寶的一道溫柔敲門磚，小資女孩也有機會珍藏。

8. Cartier

Cartier Cartier d'Amour項鏈，$8,400

當Cartier選擇以極簡造型說話，便成就了這款Cartier d’Amour粉紅藍寶石項鍊。簡約的玫瑰金鍊身垂掛著一顆5毫米的粉紅藍寶石，清新不造作，卻足夠吸睛。這是種不張揚的時髦，就像你不說話，卻渾身透露著強大氣場，令人難以將目光移開。重點是，這款項鍊的價格親民，僅僅一萬有找，無論是送給摯愛、朋友，或是用來犒賞辛苦工作的自己，都非常適合。

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