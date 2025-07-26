10款全新名牌手袋吊飾推薦　LV×村上隆俏皮可愛　Prada百搭又實用

時至2025年，手袋掛飾持續引領時尚風潮，除了是Z世代必備的單品，數據統計平台Lyst也顯示相關需求大幅成長，展現其魅力依舊不減！



吊飾從配角轉為造型亮點，毛絨玩偶與趣味造型成為包款吸睛關鍵，越多越能彰顯個人風格，因此各大品牌也紛紛投入設計，為時尚注入趣味元素與鮮明個性，以下我們精選一份2025精品「手袋吊飾」購物清單，讓你的日常搭配煥然一新！

2025年新款10大精品手袋掛飾推介，Louis Vuitton x 村上隆聯名最後一個系列必買（點擊放大瀏覽）▼▼▼

精選10款全新名牌手袋吊飾推薦（Celine官網；01製圖）

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1. Gucci

Gucci Keychain with Gucci Jackie 1961



Gucci以迷你比例重新演繹經典輪廓，最具標誌性的賈姬包就像照到縮小燈，化身輕巧配件！在實用與玩味之間取得絕妙平衡，還原原版設計，不論是輪廓線條還是細節工藝都毫不妥協，搭配金屬掛鉤，可隨心掛在鑰匙圈或包款提把上，讓日常小物也能展現高辨識度的風格宣言。

2. Louis Vuitton

Louis Vuitton LV x TM Cerise手袋吊飾，$5,350



Louis Vuitton x 村上隆聯名來到最後一個系列，以亮面鍍金金屬與透明玻璃巧妙交融，設計靈感取自村上隆筆下的經典雙車厘子角色，粉嫩鮮明的色彩與流線造型，LV Initials標誌低調嵌入其中，烘托出吊飾本身的趣味視覺張力，為包袋注入一抹俏皮且極具辨識度的藝術氣息。

3. Prada

Prada柔軟機械人鉤織手袋吊墜，$10,900



Prada今年透過仿拉菲草材質呈現細膩編織質感，瞬間喚起夏日的悠然氣息。外型設計延續品牌對經典細節的講究，並在輕盈輪廓中注入自然質樸的美感，不僅適合收納日常小物，更能作為包款的點睛之筆，縮小版金屬三角標誌實在太可愛！

4. Fendi

Fendi魚形梳妝包，$5,100



Fendi 2025夏季系列為Fendi在品牌歡慶成立百年之際，汲取靈感自 Karl Lagerfeld 所推出的1978春夏系列，構成如海濱世界的奔放色彩語彙。其中這款魚型收納袋吊飾，以焦糖色滑面皮革勾勒輪廓，結合品牌標誌性FF織紋內裡與柔軟流蘇設計，既童趣又工藝感十足的立體造型必收！

5. Loewe

Loewe Party Puzz charm，$6,600



作為Puzzle十週年系列的驚喜亮點，Loewe這款吊飾巧妙呼應Puzzle 10 Confetti手袋設計，選用亮片刺繡與小牛皮拼接而成，營造出光影交錯的視覺層次，亮點還有搖曳其間的Anagram骰子，低調卻識別度十足，系列推出眾多不同款式，當作藝術品收藏也相當適合。

6. Celine

Celine MICRO TRIOMPHE CHARM IN Shiny Calfskin，$5,800



Celine以一貫極簡語彙，詮釋出這款低調奢華的手袋吊飾。選用亮面小牛皮製成，搭配金色Triomphe標誌與同色鉤釦細節，尺寸輕巧，卻蘊含實用機能，可用於收納零錢、耳機或作為鑰匙吊飾隨行。無論掛在手袋上或作為腰間配件點綴造型，都能流露出優雅自信的魅力。

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7. Balenciaga

Balenciaga Women's Le City Charm Eiffel Metallized in Silver，$3,600



Balenciaga以解構手法再度玩轉配件設計，推出這款極具視覺張力的銀色鑰匙圈吊飾。設計靈感取材自品牌標誌性的機車包元素，以金屬質感銀色皮革打造吊飾主體，細節處搭配復古金色巴黎鐵塔與仿真鑰匙吊飾，融合街頭文化與旅行記憶，推薦給喜歡特色單品的酷女孩們。

8. Miu Miu

Miu Miu Red/white Beau Leather Micro-bag



Miu Miu以極致迷你比例重塑經典Beau包，打造這款宛如玩具般俏皮的吊飾手袋。包身採用挺版設計，輪廓清晰俐落，飾以撞色滾邊勾勒立體感，瞬間點亮整體造型。可作為配件層疊搭配於同款大型包款上，為穿搭增添一抹Miu Miu式的精緻幽默，當然不能忘了那標誌性的少女態度。

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9. Bottega Veneta

Bottega Veneta Men's Dog Charm in Ice，$4,900



Bottega Veneta標誌性Intreccio編織工藝，打造這款納帕皮革狗形吊飾，細節中展現品牌對工藝的執著。柔軟皮革交織出靈動輪廓，俏皮造型為日常造型注入輕盈趣味。附設皮革掛繩，無論垂掛於手袋、旅行包或鑰匙圈，都能輕鬆點綴個人風格。

10. Tory Burch

Tory Burch Pearl In The Pod Key Fob，$1,250



這款豆莢造型吊飾，以柔亮珍珠包覆於皮革內裡，構築出如雕塑般的圓潤輪廓。撞色邊飾勾勒出俐落曲線，將復古優雅與現代感完美融合，就像一顆懸掛的藝術珠寶，在細節中訴說著柔韌且獨特的風格語彙。

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