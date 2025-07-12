Chanel 25包成大熱款式！Jennie、昆凌等7位明星親身示範如何搭配

Chanel 2025春夏大秀上，品牌再以年份為名，推出了一款名為「25」的手袋，外型猶如水桶包的抽繩設計，同時又具有硬挺的輪廓，讓這款手袋在年初正式登場後便銷售一空，成為品牌「新經典」。



而懂得為女人造夢的Chanel亦用25包獨特的魅力，征服了名人的衣櫃，除了品牌大使Jennie的演繹外，《機智住院醫生生活》的高允貞、歌手Dua Lipa以及台灣演員許瑋甯、李沐等人皆用自身風格演繹25包多變的樣子。

Chanel 25手袋穿搭示範，Jennie街頭風格吸睛，高允貞甜美搭配造型滿分（點擊放大瀏覽）▼▼▼

7位明星上身示範 Chanel 25包多變搭配（IG@goyounjung；01製圖）

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1. Jennie

身為品牌大使的Jennie，除了入鏡本次25包的形象照外，同時在個人的私著上，亦用自身的搭配方式演繹手袋，藉由透膚網紗、印花內襯以及頭巾與牛仔褲等個性化單品，將25包變得很有個性。

2. 高允貞

因拍攝《機智住院醫生生活》再度成為話題焦點的高允貞，其甜美的外型深植人心，而她在25包的搭配上則選擇用率性的Levi's牛仔褲，以及短版針織上衣做組合，讓整體呈現出一絲甜美氣息。

3. Dua Lipa

同樣是本次Chanel 25手袋款形象照女主角的Dua Lipa，在私著上則挑選了一件玩味的條紋服裝做搭配，蝴蝶結短褲與襯衫形成的衝突感，讓25包變得更為活潑！

4. 昆凌

昆凌在日前與家人的出遊照中，則是運用深可可色為穿搭主軸，並以中性的oversize外套為題，並背上白色的25手袋，透過兩種色彩的明暗反差，讓手袋成為搭配的主角。

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5. 許瑋甯

總能在角色間輕鬆轉換的許瑋甯，在日常的搭配上，她則挑選了粉色的25包做穿搭，其手袋典雅的色彩運用，讓即便身著休閒服飾的她，也能展現出好氣質。

6. 李沐

新生代演員李沐，則是在一次歐洲的旅行中，運用灰、黑色的日常服裝，並挑選全白25包成整身亮點，並搭配上可愛的掛飾，將她自帶的活力與魅力呈現其中。

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7. 9m88

總能在不同風格自由轉換的靈魂歌手9m88，運用多彩的細肩帶洋裝為穿搭，並挑選粉色的25包做搭配，表現出可愛、活潑及青春氣息。

Chanel 25手袋實用與顏值兼具，同時能融入各種面貌的風格裡的特性，成功成為品牌的「新經典」！這個夏日如果也想購入一款新手袋，那25包絕對可以列入首選。

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