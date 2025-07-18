5款老錢靜奢風手袋推薦　小CK、PEDRO平價高級　COS極簡控必買

隨著近年「靜奢風」、「老錢風」穿搭風潮崛起，越來越多人追求低調卻耐看的穿搭品味，這時候，揹對包包，便能瞬間提升氣質的關鍵！



像是近期小CK CHARLES & KEITH就迎來全新高質感的Lyla與Beryl包款系列，透過柔和簡約的線條與低飽和色調，展現摩登內斂的都會時髦風尚、PEDRO和COS都各自推出的編織包款，小編幫你精選出平價、就能入手的靜奢風包包，讓你輕鬆走出高級感，輕鬆掌握當下最流行的老錢氛圍！

5款高質感平價手袋推薦，CHARLES & KEITH新系列到COS肩背包輕鬆入手，締造都會時髦氛圍（點擊放大瀏覽）▼▼▼

精選5款平價老錢風手袋（COS官網；01製圖）

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1. CHARLES & KEITH Lyla中型托特包

CHARLES & KEITH Lyla肩背包，$569



CHARLES & KEITH Lyla肩背包，方正的包身提供了充裕的內部空間，搭配拉鍊設計，讓收納隨身物品更安心，除了焦糖色之外，還有黑色、鵝卵石灰色，散發出優雅氛圍之外，還能為整體造型增添輕盈靈動感，是日常穿搭的百搭包包。

2. CHARLES & KEITH Beryl水桶包

CHARLES & KEITH Beryl水桶包，$669



以灰褐色詮釋靜奢風的沉靜氛圍，簡約外型與流暢包身輪廓完美結合，讓這款包包無論搭配通勤或休閒穿搭都能自然而優雅，低調中盡顯質感。

3. PEDRO Icon拉菲草編織迷你水桶包

PEDRO Icon拉菲草編織迷你水桶包，$599



PEDRO的標誌拉菲草編織迷你水桶包採用天然拉菲草編織，完美呈現自然慵懶的靜奢美學，柔軟隨性的包型與俐落的鏈條抽繩設計相互呼應，金屬鏈環細節更添一絲工業時髦感，是夏日造型的亮眼配件，中川秀美同款的草編水桶包，就是這位！

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4. PEDRO Demi帆布包

PEDRO Demi帆布包，$859



PEDRO賣最好的Demi包，被視為是平價版Lindy的它，接連推出的帆布包拼接款，有如盒子輪廓包身搭配慵懶垂墜感，展現獨特造型，單邊肩帶手柄設計，加上一條可拆式長背帶，提供靈活百搭的多種背法，是入門靜奢風的絕佳選擇。

5. COS ARCHIVE SHOULDER BAG

COS ARCHIVE SHOULDER BAG



如果你喜歡90年代的極簡時尚，這款COS Archive Shoulder Bag絕對是不能錯過！包款採用回收尼龍材質製成，選用低調且極具質感的濃縮咖啡色，完美呼應靜奢風的低調哲學～流暢的包型搭配隱藏式拉鍊設計，展現俐落簡約的線條感。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】