婚紗推薦｜高訂特色婚紗：桂由美揉合東方刺繡、「婚紗界愛馬仕」

【婚紗推薦/婚禮造型】每個女生心目中都有一個夢想婚禮，而且對於那套「夢中情紗」相當憧憬。如果你自問是個相當博愛的女生，婚禮歷程當中其實有多個機會穿上白紗，例如Pre-wedding、大喜日子當日。而預算可許的話，建議可以換上不同婚禮造型，一次過滿足自己的心願，同時打造最圓滿的婚禮。



怎麼挑選婚紗款式？

正如婚禮人生大事般，婚紗不單是襯托新娘，更是一套配伴婚禮一整日的戰衣，當然不能單憑喜好與外觀作準，建議大家提前設定好喜歡的風格與設計，然後才針對性試穿。

試穿時亦不要忽略實際穿著的舒適性。想挑選合適的婚紗，可以跟據這個法則口訣：身形與臉型決定剪裁設計、膚色決定色調，能讓試穿後的整體效果更加亮眼。

一提到婚紗，也許會馬上聯想起婚紗界的名牌：Vera Wang、Vivienne Westwood等品牌。除了這些，亦有不少相對小眾、較鮮為人知的品牌，想知道有什麼高質婚紗品牌的話，不妨參考以下的婚紗提案。

婚紗推薦2025｜Elie Saab

與其說是婚紗界的名牌，它更像是婚紗界的貴族！由80年開始創立的黎巴嫩品牌Elie Saab，近年聲名大噪，孫藝珍、Rose Leslie、Angelababy、李多海等藝人亦在大婚當日穿起品牌婚紗，連多國王室女成員亦有穿著品牌的禮裙或婚紗。

品牌以奢華造工以及精緻浪漫剪裁，禮服融合中東的異國工藝和現代美學輪廓，並充斥蕾絲、綢緞、珍珠珠飾等細節，可以說是「現實世界的公主服」亦不為過！最令人羨慕的，必定是品牌創辦人為兩名兒媳Christina Mourad與Zein Qutami 所親自打造的婚紗，她們的婚紗背後費時700多個小時，採用了多達50萬顆的亮片水晶加上手工刺繡的細節，完美展現出繁奢魅力。

婚紗推薦2025｜Yumi Katsura 桂由美

如果擔心歐美外國品牌的剪裁不夠合身，不妨選擇能夠表達東方女性美麗的日本品牌。作為「日本婚紗之母」，Yumi Katsura 桂由美一生都在推動婚禮產業革命，不單為當時日本引入西式婚紗設計，更為實現「新娘可以擁有自己的婚紗」的概念，她更推出價格與租借相約的現成婚紗，創立多個「第一」的紀錄。

品牌既擁有西方婚紗的現代風格，同時存在大量的東方刺繡細節，更導入日本傳統技術，從中保存、展示日本的美和工藝，難怪連大S徐熙媛、松嶋菜菜子、北川景子等人都曾穿著其品牌！

婚紗推薦2025｜Julia Kontogruni

擁有「婚紗界的愛馬仕」美譽的奧地利頂級手工婚紗品牌Julia Kontogruni，多國王室的世紀婚禮上都採用來自品牌的蕾絲或面料，全因品牌以過百萬的頂級工藝打造禮裙，百年歷史Lamaison Hallette 手作古董蕾絲搭配奧地利施華洛世奇水晶，充滿王室風情與洛可可（Rococo）浪漫氣息，無不展現極致細緻和奢華感。

婚紗推薦2025｜Atelier Pronovias

如果偏好手工縫製的細節，又不想過於奢華的話，典雅的Atelier Pronovias或能符合你的口味。來自全歐洲最大的旗艦婚紗品牌Pronovias旗下的Atelier Pronovias，擁有超過70人的設計師團隊，品牌初期以蕾絲刺繡、高級絲綢聞名，更是當時的西班牙皇室、上流社會御用選擇，品牌主打全手工縫製而成，簡單剪裁配上精緻蕾絲刺繡，更顯奢華高級。

婚紗推薦2025｜Angelo Estera

來自杜拜的Angelo Estera，以中世紀復古主義奢靡風格，融合杜拜皇室「Zardozi」刺繡工藝為主。除了重工刺繡工藝，服飾亦充滿名貴的珠寶鑽石、華麗絲綢等奢華布料細節，展現出極致的視覺效果。

婚紗推薦2025｜Paolo Sebastian

相對於其他品牌，來自澳洲、由2012年創立的Paolo Sebastian則較「年輕」，童話、歷史神話感覺充斥整個品牌，浪漫且華麗剪裁配合星點水鑽，加上全手工縫製，那怕透視裸紗等性感設計亦不減優雅感。