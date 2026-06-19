夏日清涼降溫穿搭｜日本女生推4套透膚襯衫搭配　兼顧氣溫和造型

隨著季節開始進入春末夏初，天氣也逐漸感覺炎熱，雖然早晚外出時還是會感覺到氣溫偏涼，但到了中午溫度變逐漸上升，此時外出的穿搭超難選衣服，希望穿出合適的造型，但又擔心服飾太多反而不小心扣分，喜歡關注日本流行動態的大家，相信一定有發現，近期日本女生紛紛穿上某一款單品，答案就是「透膚襯衫」。



雖然透膚襯衫一直以來都是夏季日本女生的最愛，但其時它的功能還可以拿來遮陽跟防曬，也很適合用來疊穿使用，想知道透膚襯衫有哪些穿衣技巧嗎？一起從以下 4 套盤點推薦，利用不同單品加乘，為 2026 夏季點亮降溫時髦風格。

日本女生推薦4套透膚襯衫搭配（01製圖；WEAR@flower）

日本女生夏日清涼降溫穿搭，4套透膚襯衫搭配兼顧氣溫和造型（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

LOOK 01.透膚襯衫+牛仔褲

相信大家衣櫃裡一定都有一件牛仔褲，百搭實穿的款式不分季節皆可穿著，每當陷入搭配靈感缺乏的時候，選搭牛仔褲準沒錯，而上衣推薦可加入透膚襯衫混合，透過細肩帶背心加乘，立即點亮豐富造型層次，簡單打造率性休閒印象。

LOOK 02.透膚襯衫+休閒西裝褲

上班通勤的穿搭是不是有時真的很難選衣服，此時不妨嘗試以透膚襯衫 + 休閒西裝褲，快速營造知性又幹練的品味質感，另外透膚襯衫可挑選淺色系為主，輕鬆讓整體看起來擁有降溫的視覺印象。

LOOK 03.透膚襯衫+雪紡流蘇長褲

如果覺得透膚襯衫穿起來太單調的話，可以嘗試以特殊設計的褲款混搭，例如流蘇或者直條雪紡都是很不錯的必備，運用異材質元素的結合，瞬間展現專屬魅力的衣著個性，隨性加拖鞋或球鞋就很好看加分。

LOOK 04.透膚襯衫+直筒裙

以上寬下窄的穿衣技巧，可以為身形製造顯瘦顯高的修飾比例，尤其想遮上半身肉肉時，就可選寬版剪裁的透膚襯衫，若隱若現露出肌膚線條，看起來自然就會瘦，而俐落的直筒裙，同時能讓臀部與大腿呈現筆直效果，快速提升滿分的纖細骨感。

本季以透膚襯衫疊搭時髦層次

以上推薦 4 套透膚襯衫的搭配巧思，大家也掌握其中的穿衣秘訣嗎？接下來一起穿上它，為 2026 夏季點亮日系時髦注目度。

同場加映：通勤穿搭推薦：舒適罩衫配寬褲 日本女生4款質感造型上班族必學（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】