夏日清涼時尚單品｜怕熱女生必看！編輯部實試Heather、GU等消暑

夏日清涼時尚單品｜7、8月正處於每年最熱的時分，大部分人的打扮，都以清涼散熱為主。「01女生」編輯部分享近期常穿的消暑單品，包括Heather短裙、Her own words外套、GU連身裙和台灣品牌MERIER. Q上衣，並實測它們的清爽透氣度。到底在炎熱的高溫下，能否打造時尚造型的同時，穿著時不感悶熱呢？



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的清涼程度、易搭程度、耐用度、材質與價錢等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

夏日清涼時尚單品 (陳葦慈攝)

高級編輯 張懿慧：打造「無負擔」的層次感！

夏日清涼時尚單品｜MEIER.Q 前V領透肌立體蕾絲背心 (陳葦慈攝)

MEIER.Q 前V領透肌立體蕾絲背心 約HK$154

提起夏日穿搭，總是想穿得清爽又不失時尚感。本來只偏好簡約又易駕馭的T恤牛仔褲配搭。直至好友力推下才跳出框架，嘗試背心外穿穿搭。

背心採用V領剪裁，配上細緻的蕾絲設計、透肌質感，既能讓整體造型多了幾分女性柔美。 (陳葦慈攝)

MEIER.Q這款背心採用V領剪裁，配上細緻的蕾絲設計、透肌質感，既能讓整體造型多了幾分女性柔美，亦帶來空氣感，十分適合夏天穿搭。而最百搭方式就是配搭一件貼身剪裁的白色或黑色T裇，增加細節感，同時有遮手臂效果。想更清爽涼快的話，可嘗試同色系不同材質的背心疊穿，打造簡約而不單調的個人風格。

編輯 朱加曦：室外遮陽、室內禦冷氣風

夏日清涼時尚單品｜Her own words Staydry 防UV極速乾爽涼感外套 #Ashes of Rose (陳葦慈攝)

Her own words Staydry 防UV極速乾爽涼感外套 #Ashes of Rose HK$898

夏天的室內外溫差通常很大，加上運動時陽光猛烈，因此非常推薦常備一件遮陽的薄身外套。不少人或覺得長袖外套悶熱，不過這款運用獨特的防紫外線布料，拼接網布提升透氣度，穿著時不會出太多汗和痴身，而且經「01女生」測試顯示，還有輕微涼感，是件不錯的襯搭單品。

夏天的室內外溫差通常很大，加上運動時陽光猛烈，因此非常推薦常備一件遮陽的薄身外套。 (陳葦慈攝)

近年運動時尚盛行，外套可作多種配搭穿法，如搭在肩上打結、繫於腰間或隨意披上等，都可顯出悠閒和隨性，同時營造多個個性風格。而這款外套腰部位置更設有索繩，可以打造好看的身材曲線，搭以長袖和拇指孔設計，亦顯出修長的身材比例。

編輯 許秀麗：迷你蛋糕短裙熱潮回歸

夏日清涼時尚單品｜Heather 牛仔拼薄紗蛋糕層短裙 (陳葦慈攝)

Heather 牛仔拼薄紗蛋糕層短裙 HK$449

夏日最舒適的穿搭，定必是不同的短裙或短褲，而蛋糕短裙是今年最有話題度的單品之一，可以透過搭配展現出甜美、慵懶、率性自然等風格。這款是筆者今年買過最喜歡的蛋糕短裙，上半部分是挺身的牛仔布，而下部分則是輕盈的薄紗，兩者結合下使蛋糕短裙版型更獨特，且可搭配出更多不同造型。

蛋糕短裙是今年最有話題度的單品之一。 (陳葦慈攝)

此外這款蛋糕短裙是高腰及A字設計，不僅可顯瘦且腰部線條外，還能提高腰線拉長腿部比例，使整個人看起來更加修長，對於小個子的筆者來說非常友善。

編輯 李樂瑤：打造「Dress Over Pants」造型必備

夏日清涼時尚單品｜GU 女裝 2 Piece Tulle Dress (陳葦慈攝)

GU 女裝 2 Piece Tulle Dress HK$199

作為GU多年忠實用家，特別喜愛入手它們親民百搭的配件，能夠點綴簡單的基礎款，不知不覺就佔據了衣櫃的一大部分！想在悶熱的夏日中配搭清涼又好看的造型，不妨選擇短版或透膚材質，特別是擁有輕盈、飄逸感的網紗罩衫，點綴日常造型、增添層次。

想在悶熱的夏日中配搭清涼又好看的造型，不妨選擇短版或透膚材質。 (陳葦慈攝)

筆者夏日穿搭經常以裙褲疊穿造型示人，近期入手了這條2 Piece Tulle Dress，紗質長裙西以羅紋內搭，能夠單穿或疊穿，靈活度十分高，而且若隱若現的紗裙的三角領細節亦暗藏小心機，能夠令簡潔休閒裝增添一絲女人味。