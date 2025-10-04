4個日本女生顯瘦藏肉「背心疊搭」技巧　穿搭風格百變成注目焦點

大家衣櫃裏一定都有的背心單品，堪稱是夏季穿搭不可或缺的必備款，簡潔俐落的款式，不僅可以駕馭多種風格之外，透過不同色系混合，同時營造涼感降温的視覺感受。



但背心的剪裁設計其實相當多元，除了運用單穿呈現，還可以結合內搭與下身更換加乘，打造嶄新印象的多變樣貌，近期日本女生也紛紛穿上它，營造日常的外出風格，想知道背心怎麼搭才好看嗎？又或者要如何層次搭配才能連結耳目一新的注目焦點，不妨跟著以下總整理 4 套「背心疊搭」技巧，快速展現搶眼迷人的日系 LOOK 。

4個顯瘦藏肉的「背心疊搭」技巧（01製圖）

1. 背心+背心

將兩件坦克背心混搭，比起單穿更能製造顯著的細節焦點，不燒腦搭配隨手一穿就能快速點亮時尚焦點，非常適合懶得想穿搭時使用，下身則可選擇寬褲、休閒輕便褲，讓率性休閒氛圍瞬間加分，另外再戴上棒球帽並以飾品加乘，輕鬆點亮令人為之一亮的街頭風格。

2. 背心+法式袖上衣

當想製造一股優雅知性氣息的話，不妨嘗試跟著日本女生，選搭細肩帶背心加法式袖上衣，落肩剪裁能修飾手臂顯瘦效果，而以蕾絲、馬甲造型的細肩帶背心，可以增添豐富的視覺層次，不論加上長褲或裙子都很合適。

3. 背心+TEE

堪稱必備組合的背心和 TEE ，向來是百搭實用的基本穿衣方式，運用針織、繞肩背心混搭白 TEE ，瞬間展現帶點成熟魅力的日系氛圍，此搭配可以穿去任何場合，讓你不再為外出衣著煩惱。

4. 背心洋裝+牛仔褲

以背心洋裝與牛仔褲層層堆疊的造型巧思，利用不規則或窄裙裙身，能讓臀部、大腿輕鬆藏肉，不僅能傳達幾分輕甜氣息之外，隨性揹上側揹包、草編小包，呈現充滿夏日感的時髦 LOOK 。

將衣櫃裏背心拿出來穿打造夏日時髦

以上推薦 4 套背心層次疊搭小妙招，融入不同單品混合，便能創造率性、優雅、成熟、微甜的多變風格，接下來一起將背心重新拿出來穿搭，為盛夏時刻提升令人為之一亮的日系造型魅力吧。

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】