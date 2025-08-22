夏日穿搭｜造型師分享穿搭新手必讀技巧：不顯肥疊穿、混搭要點

【夏日穿搭教學/疊穿造型】無論你想嘗試新造型，或是正在苦惱應該入手甚麼夏日穿搭單品的話，不妨試試疊穿造型（Fashion Layering），既不用入手過多額外單品，亦可以輕鬆點綴日常造型。今次「01女生」就邀請到造型師Elma Li，向大家分享夏日穿搭造型的必學技巧！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的清涼程度、易搭程度、耐用度、材質與價錢等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

想知編輯部近期愛穿的清涼穿搭？即睇>>> 編輯部實試夏日清涼單品 造型師分享衣櫥內必備消暑單品！即睇>>> 今季3款大勢色調 色彩分析師分享夏日穿搭重點 即睇>>> 夏日清爽穿搭小貼士

這樣打造時尚疊穿造型（Fashion Layering）

對於仍在探索自己穿搭風格，或時裝經驗不太豐富的時尚新手，想嘗試疊穿穿搭的話，可以先遵循基本的「三件單品法則」，以一件設計感強的單品，例如一件剪裁獨特的外套或飾品，再搭配兩件基礎單品，例如T 恤、牛仔褲，這樣配搭起來能讓穿搭更有重點。 除此之外，亦可以嘗試不同的顏色、剪裁和配件，打造有趣的疊穿造型。

時尚疊穿造型推薦｜顏色疊穿



盡量選擇中性色或互補色，例如黑色、白色和灰色，能夠搭配出多種不同的風格。

時尚疊穿造型推薦｜混搭剪裁



想挑戰玩味感的疊穿造型，十分推薦嘗試混搭不同的服飾輪廓，例如將合身的夾克搭配飄逸的襯衫，或在 Oversized 開襟衫下穿著合身的連身裙，提升視覺趣味之餘避亦能免穿搭顯得過於臃腫。

時尚疊穿造型推薦｜配件疊穿



想點綴基礎單品的話，不妨使用頭巾、圍巾、腰帶或個性珠寶等配件，既能增添趣味，亦有助展現個性。

時尚疊穿造型推薦｜圖案疊穿（Pattern on pattern）



如果你喜歡大膽嘗試，可以嘗試混搭不同的印花，例如條紋與花卉圖案，波點與格紋。

如何打造不顯肥的疊穿造型？

想修飾身材時，大家可以利用三種技巧例如使用垂直疊穿、避免厚重布料或單品以及突出腰線讓身材更加苗條。

這樣打造不顯肥的疊穿造型 (SPUR)

時尚疊穿造型技巧｜垂直疊穿



為打造更高更瘦的視覺效果，大家可以在裙子或褲子外配一件長版透氣外套，打造垂直線條。

時尚疊穿造型技巧｜避免厚重



如果你是個肉肉女生，都要避免選擇厚重的單品或布料，因為這樣只會適得其反，讓身材看起來更寬。建議選擇輕薄的布料，避免選擇過大的單品。

時尚疊穿造型技巧｜突出腰線



不少女生疊穿時都會忽略突顯腰線，適當突出腰線才能打造沙漏型身材，讓穿搭更為平衡，大家可以嘗試在高腰裙外穿一件短外套，或利用腰帶等配件。