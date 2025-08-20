夏日穿搭｜將體感溫度不斷下降！色彩分析師：這類布料營造清爽感

於夏季每日的溫度都是27-29度，甚至是飆升至30度，清爽舒適的穿搭就很重要！因此在挑選服飾時，輕盈透氣布料的衣服是首選，剪裁設計亦是考慮因素。但在色彩上也很關鍵，這次「01女生」邀請到色彩分析師Fish，和大家分享一些夏日清爽穿搭的小貼士，一起搭出最適合夏日的穿搭！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的清涼程度、易搭程度、耐用度、材質與價錢等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

想知編輯部近期愛穿的清涼穿搭？即睇>>> 編輯部實試夏日清涼單品 造型師分享衣櫥內必備消暑單品！即睇>>> 今季3款大勢色調

夏日最清爽的色彩建議明度較高及視覺溫度偏冷的色調（IG@zuhazana）

夏日最清爽的色彩及衣服材質

夏日清爽穿搭的關鍵在於視覺上，需要營造輕盈感覺與透氣性。在顏色選擇上，建議明度較高、視覺溫度偏冷的色調，例如淺藍、淺粉、淺紫，或是最百搭的白色。這些色彩不僅能帶來清爽明亮的氛圍，還能減少沉悶厚重感，成功呼應夏季所需的清涼感覺。

夏日清爽衣服材質：優先考慮有適度透膚感的布料（IG@zuhazana）

而衣服材質方面，可優先考慮有適度透膚感的布料，如雪紡、薄針織、蟬翼紗（organdy）等。這類布料不僅輕盈飄逸，於夏日還可提升穿著的舒適度，從視覺和體感上雙重營造清爽感。

夏日穿搭需避免全身使用明度較低的暖色調（IG@zuhazana）

夏日穿搭需避免的色彩

若想營造清爽造型，建議避免全身使用明度較低的暖色調，例如深南瓜、棗紅色、深棕色等。這類色彩視覺上，比較容易傳遞出沉穩、復古或成熟的氛圍，與夏日追求的輕盈、活力感較難符合，若搭配不當易顯得悶熱厚重。

LE SSERAFIM 允真是秋型人（IG@jenaissante）

秋冬型人適合穿淺色系服飾嗎？

從四季色彩理論的角度來看，淺色系並非春夏型人的專屬。雖然春夏型人通常能輕鬆駕馭明亮清淺的色調，但部分秋季型如柔秋，或冬季型中的淺冬人，也同樣適合穿著偏淺、柔和的顏色。關鍵在於選擇適合自己季型飽和度和冷暖調性的淺色。

i-dle小娟也是典型的秋型人：她以淺藍色外套、白色透膚內搭上衣配上黑色裙，是很好的「深淺色彩配搭」範例（IG@tiny.pretty.j）

秋冬型人可運用「深淺色彩配搭」

對於柔秋或淺冬以外的人士，如暖秋、深秋、暖秋及深冬型，若想在夏季嘗試淺色服飾，可透過「深淺色彩配搭」實現平衡。例如以深色背心作內搭，再配搭上淺色透膚外套；或上身選擇淺色上衣，下身則搭配深色下裝。

此外，也可藉助配件注入所屬季型的標誌性元素，如秋季型人可搭配金色扣飾皮帶；冬季型人則可換上百搭的白色衣服，配上黑白格仔手袋等，在淺色主調中強化個人色彩屬性。