精品手袋遇髒污用濕紙巾擦有錯？專家教4大正確保養要點延長壽命

只要是女人很少不愛名牌包！但你知道嗎？除了要懂得買對包，也要懂得好好照顧它。



所以今天就要來打破你的3大清潔迷思，讓你運用正確的方式保養包包，延續包款的使用壽命，才能將這些動輒數萬元的精品包，CP值發揮到最大。

精品手袋保養4大要點（01製圖；Bottega Veneta官網）

精品手袋如何保養能延長使用壽命，看4大要點運用正確方式保養（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2~3個月洗一次包

根據二手包整新平臺《The Handbag Clinic》創辨人Charlotte Staerck的訪問內容，包包所需的洗滌次數應依照使用頻率而定。如果每天使用，建議每2~3個月交由專業人士清潔。至於平常收納在衣櫃裡，比較少使用的包，則建議6~9個月清潔一次，避免包包表面上的粉塵、黴菌或油脂造成包款褪色或受損。

護手霜是隱藏殺手

許多人都有塗護手霜或擦乳液的習慣，但通常這些市售的潤膚產品都會在天然油脂中額外加入防腐劑、香精，這些非天然的添加物若沾染到包上，都會影響到包包的使用壽命，堪稱隱形殺手。因此專家建議在塗抹這些潤膚產品時，可以避開手腕、手臂，以防弄髒手袋。

髒汙濕擦更慘

若包包被飲料、醬料潑到，你的第一反應是拿濕紙巾還是衛生紙擦拭？就連小編自己在內，也都會直覺選擇前者！可殊不知，這樣反而會讓髒汙遇水，更吃進皮革和布面纖維裡。因此建議先用乾的衛生紙把水分吸乾避免髒汙擴散，再交由專業人士處理，才不會越弄越慘！

包包發霉先噴酒精

若發現許久沒用的皮革包款發霉，在不嚴重的情況下，可以先用乾布擦拭掉表面的霉菌，再用噴有75%藥用酒精的乾淨布料擦拭，並靜置通風處陰乾30分鐘。若包款仍有霉斑存在，則建議將送交專業的皮革保養店家處理。

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