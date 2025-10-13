Goyard手袋出門會融化？品牌提醒不能曝曬　專家教3招保存名牌包

會願意花錢買精品包，除了品牌價值之外，很大一部份，內心都會想著是品質保證，對吧？



然而，最近在國外的社群上，網友就分享自己花了2,000美金（折合約1.6萬港元，下同）的G牌包包出門，卻碰到背帶融化的崩潰事件！

網友分享的Goyard包背帶融化事件以及後續處理（點擊放大瀏覽）▼▼▼

網友遇到Goyard背帶融化

擁有 IG上超過4萬人追蹤的美籍華人時尚博主Janet Lin，在今年5月分享了她購買 Goyard Saint Louis托特包的悲慘經歷。

她花了約2,000美金買下這款人氣經典款，結果一出門揹上街，在高溫環境下竟然發生「背帶黏住融化」的離奇狀況！不僅將她當天穿的白色上衣染成藍色，連包包本身的皮革都出現脫色、黏黏的問題，讓她傻眼到說不出話來，Janet透露，類似情況並沒有發生在她另外一款Goyard包包。

包包不能碰水也不能曬太陽？

Janet進一步查詢Goyard官網，發現品牌確實有提醒：避免包款長期曝曬陽光與高溫環境、避免接觸水氣與摩擦。但當天紐約的氣溫大約是29.4度，是一個再正常不過的夏季氣溫，她不禁吐槽：「所以我買精品包是要供起來、不能揹出門？」

她將這段經驗分享到IG和TikTok，沒想到許多網友也出面回應，說自己同樣包款也有此問題，讓「融化事件」也就引起討論熱度。

融化Goyard後續處理

Janet將包包送回Goyard門市維修，經檢查後品牌表示：她所購買的這一批包款，確實在塗層配方上出現問題，因此同意協助她進行修復作業。

Goyard也在之後更新了皮革邊漆的配方，目前市面上的新款應不會再有類似情況，Janet 也在IG上呼籲，如果有網友買到同批出問題的包包，可以直接回專櫃尋求協助。

3個「精品包保存法」你一定要知道！

為了避免辛苦入手的精品包出現黏塗、脫色、變形等問題，以下這些保存小撇步絕對要記住：

1. 避免高溫曝曬與潮濕環境

不論什麼材質的包款，都應避開陽光直射與潮濕環境。尤其是塗層材質或有顏料塗邊的皮件，更容易因高溫或濕氣變質。

2. 收納時填充內袋＋放防潮劑

包包閒置時記得使用填充物（如無酸紙或乾淨布料）固定形狀，並搭配防潮包、防黴片等放在防塵袋內，可有效延長包款壽命。

3. 碰到水要「按壓」擦乾

一旦遇到水或雨滴，千萬不能直接用紙巾大力擦拭！正確做法是：用乾淨柔軟的白色棉布「輕壓吸乾」，避免來回摩擦造成染色或刮痕。擦乾後也別急著收納，記得放在通風陰涼處自然風乾，這樣才能有效減少變形、發霉等問題。

同場加映：10款入門輕奢品牌手袋推薦 Coach臘腸狗時尚率性 Maje適合上班（點擊放大瀏覽）▼▼▼

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】