夏季泳衣挑選指南：5大身型必學顯瘦穿搭法　穿對款式展現好身材

時序進入夏季，相信不少人都摩拳擦掌計劃往海邊跑，這也讓泳衣、比基尼（比堅尼）登上網路熱搜關鍵字！



在購買之前，除了要跟緊時尚趨勢之外，也要先知道怎麼依照自己的身材優勢，去挑選對的款式才能隱惡揚善，所以今天我們就要來告訴大家5大身型怎麼選泳衣？

5大身型專屬泳衣挑選方法（IG@surfaceapparel；01製圖）

穿錯泳衣暴露缺點？教5大身型泳衣挑選指南（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 胸型豐滿：圍裹寬肩帶

大多數的人都會認為夏天的海邊，正是那些天生擁有胸型豐滿女孩的主戰場，但殊不知她們也有她們的煩惱，像是最危險的走光危機！這往往發生在泳衣支撐性、包覆性不夠、所以建議有這類困擾的女生可以選擇從下胸、側胸一體成形的圍裹式比基尼，並且記得肩帶越粗越好的挑選守則。

2. 五五身：高腰泳衣

針對身形嬌小的亞洲女孩，普遍來說很容易有五五身的困擾，面對這種先天上較難改變的身材困擾，可以透過穿上高腰泳衣去調整視覺比例。像是Wet Swimwear就以摩洛哥風情為靈感，運用暖黃色及翡翠綠帶出夏日明亮且高貴的氛圍，搭配上高腰剪裁和雙色拼接設計，讓你的曲線更加突出。

3. 水桶腰：挖空設計

針對腰臀比不夠大，也就是我們俗稱有「水桶腰」困擾的女孩，過去總是會對連身泳衣避之唯恐不及，但其實運用挖空效果反而能巧妙修飾出纖細腰線，如果想要再讓造型感更上一層樓，可以選擇有綁帶設計的款式，或是高叉款來拉長腿部比例喔！

4. 小胸部：荷葉邊飾

替胸型豐滿的女孩子解答完，自然也要造福一下小胸部女孩，既然露胸不是我們的優勢，何不妨直接用荷葉邊上衣把它遮起來，創造視覺上的膨脹感。除此之外，我們也非常推薦大家選擇削肩款式，讓大家把視覺焦點鎖定在你纖細的手部線條，以及骨感的鎖骨、天鵝頸上。

5. 臀部扁平：印花

隨著運動健身的風氣越來越盛行，讓豐臀、翹臀成為現在的審美主流，但如果想單靠後天訓練相信大家都知道無法一蹴而就，因此選擇有視覺放大效果的印花，就成了各位必學的偷吃步。至於哪種印花有放大效果，就是圖案本身要夠大，例如：寬條紋、大朵印花......等。

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