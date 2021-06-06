明星私藏不挑身材的泳衣品牌曝光　非主流風格讓你今夏成全場焦點

撰文：Dappei 搭配
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隨著天氣升溫，暑假即將來臨，現在不管是去沙灘或是離島渡假都是許多人放假的不二選擇，泳衣也成為夏季衣櫃的必備單品，本篇搭編幫大家整理出三個歐美藝人的私藏品牌，小眾非主流的設計讓你今夏不再撞衫！
Hailey Bieber, Kim Kardashian等歐美藝人私藏的3個泳衣品牌，不但材質獨特，而且由XS到XXL碼都有，喜歡同陽光玩遊戲的女生們千萬不要錯過！（點擊放大了解）▼▼▼
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Dappei 結語：
如果你不想再撞衫的話，不妨參考看看這些小眾品牌，能讓你成為人群焦點，任何身型都值得展現自信的美麗！
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原文：任何身形都值得展現自信美麗！盤點歐美名人私藏的「泳衣品牌」，非主流風格讓你今夏不再撞衫！
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