Coach手袋最受Z世代青睞？精選3大爆紅明星同款　兼具實用與時尚

近年Coach以年輕化設計風格、復古與現代並行的包型語言，加上相對親民的輕奢價位，成功擄獲Z世代與小資族的心，從電影曝光到新生代演員、時尚KOL私下頻繁上身，Coach的能見度越來越高，究竟哪些款式真正被年輕世代買爆？



從實用的Brooklyn手袋《穿Prada的惡魔2》Anne Hathaway劇中揹的Empire Carryall，到超模Bella Hadid街拍愛用的Tabby肩背包，這些話題包款不僅設計出色，更兼具實用性與時尚感。

Coach為何成為Z世代最愛包包品牌？精選3大明星同款（點擊放大瀏覽）▼▼▼

Coach手袋精選3大明星同款（01製圖；Coach官網）

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1. Brooklyn 39單肩手袋

Brooklyn 39單肩手袋以俐落線條與大容量設計，完美詮釋紐約都會的實用美學，這款包自推出後就沒有退燒過，許多時尚編輯、公關都成為忠實愛好者，使用心得一致好評，甚至有人直接包色買起來。

Brooklyn 39可輕鬆容納15吋筆記型電腦，並設有搭扣閉合插槽，方便收納手機、卡夾等隨身物品，寬版肩帶讓長時間背負也不易造成肩膀負擔。

Brooklyn 39單肩手袋，$4,450



2. Empire Carryall 34手袋

Empire Carryall 34手袋最初於2019年秋冬系列亮相，採用復古風格的包型設計，手袋由柔軟皮革製成，經過特殊的滾筒摔軟處理，呈現奢華質感與亮澤光澤，在《穿Prada的惡魔2》曝光的劇照中，Anne Hathaway手上的黑色包包就是這款。

內部配置多功能口袋與牽引釦掛帶，可固定鑰匙或小型配件，包身側圍還能透過內建釦件擴充容量，實用性極高，搭配纖細長肩帶可手提也可肩背。

Empire Carryall 34手袋，$3,950



3. Tabby 26單肩手袋

Tabby系列一直是Coach的人氣代表，Tabby 26單肩手袋採用柔軟輕盈的顆粒紋牛皮製作，包身自然垂墜，呈現慵懶卻不隨便的時髦氛圍，也是最近超模Bella Hadid街拍時所揹的包款。

經典翻蓋與轉釦設計保留品牌辨識度，內部則配置搭釦袋與多功能插槽，實用度不打折，附有可拆卸短肩帶與長肩帶，能依造型需求自由切換肩背或斜背，是許多入門Coach的第一顆選擇。

Tabby 26單肩手袋，$4,350



這三款包包不僅設計風格各異，從都會俐落到復古優雅、再到休閒時髦，都能滿足不同場合需求，加上統一的親民價位帶，讓消費者可以依照個人風格與使用習慣挑選最適合的款式。

Coach成功抓住年輕世代對於輕奢品牌的需求，以相對親民的價格提供高品質設計與實用性兼具的包款，從Brooklyn的大容量通勤包、Empire Carryall的復古優雅，到Tabby的休閒時髦，每款都有其獨特魅力與忠實擁護者，隨著品牌持續在設計與行銷上的創新，Coach在年輕消費者心中的地位只會越來越穩固，成為輕奢包款的首選品牌之一。

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