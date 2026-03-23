中價手袋推薦2026｜年輕人追捧的熱門款！Coach、DIESEL高雅設計

近年興起中價手袋熱潮，不僅日常方便實用，價錢亦相較親民、容易入手，吸引時尚的年輕一族。要掌握今季手袋潮流，以下整理受歡迎的入門級手袋款式，大家不妨參考一下。



中價手袋推薦2026款式1. Coach Brooklyn 28 單肩手袋 HK$2,750

簡約街頭時尚是近年趨勢，創意總監Stuart Vevers亦抓著這點，以實用大容量的hobo設計，打造方便舒適的優勢，搭以耐用的牛皮及細緻紋理，展現出輕奢日常魅力。

中價手袋推薦2026｜Coach Brooklyn 28 單肩手袋 (品牌官網)

中價手袋推薦2026款式2. Anteprima Small BOXXIE手袋 HK$2,995

年輕人喜歡編織，加上閃爍的手袋款式，不僅別樹一格，亦深受喜歡。Anteprima最新呈獻的BOXXIE手袋，以經典長身設計，打造可愛魅力，同時有著更多的容量，可以襯搭復古感或校園造型，締造青春活力的氛圍。

中價手袋推薦2026｜Anteprima Small BOXXIE手袋 (品牌官網)

中價手袋推薦2026款式3. DIESEL 1dr Dome Shoulder Ew HK$5,300

論科技感Y2K風格，不少人都會想到DIESEL。手袋以East-West保齡袋廓形，打造復古感，同時結合編織設計，中間以富立體感的凸面設計，展現層次感，並強調品牌標誌。

中價手袋推薦2026｜DIESEL 1dr Dome Shoulder Ew (品牌官網)

中價手袋推薦2026款式4. FURLA Lara Shoulder Bag L

具慵懶感的hobo設計，袋口採用柔軟垂墜的皮革，配合柔和自然的啡色調，締造quiet luxury的魅力。皮革肩帶配以標誌圖案金屬扣，看來充滿優雅感覺，非常適合上班和約會時使用。

中價手袋推薦2026｜FURLA Lara Shoulder Bag L (品牌官網)

中價手袋推薦2026款式5. Michael Kors Austen Medium Leather Satchel HK$4,660

經典的上班手袋設計，以筆直的四方形展現建築美學，配搭皮革手柄和金屬配件，締造知性優雅魅力。手袋設有金屬標誌袋飾，更顯輕奢華麗的魅力。

中價手袋推薦2026｜Michael Kors Austen Medium Leather Satchel (品牌官網)

中價手袋推薦2026款式6. Tory Burch Large Romy Suede Pick Stitch Bucket Bag HK$5,400

大容量、可愛圓桶形的水桶袋，一直得到不少人追捧，特別是在夏天，更帶有清涼和活力感覺。手袋以麂皮製作，搭以人工縫製的線條，帶有隨性的民族風格，加上幼身肩帶設計，締造知性魅力。