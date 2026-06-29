鏈條手袋5款推薦　蔡依林、林志玲同款顯女神氣場　Dior優雅經典

當提到近期名人熱議的It Bag，Valentino Garavani Panthea絕對是時尚圈的焦點。由創意總監Alessandro Michele打造的這款包自FW25亮相後便氣勢驚人，無論在林志玲、蔡依林街拍或伸展台都能見到它的身影。



Panthea以細膩拼接、獸頭金屬細節與低調奢華的設計語彙，重新詮釋了Valentino的力量與柔美之間的完美平衡，也成為許多名人從白天到夜晚的造型首選。

5款鏈條手袋推薦（01製圖；IG@maisonvalentino）

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Valentino Garavani Panthea 包款

Valentino Garavani Panthea包以亮面與霧面皮革、蟒蛇皮與絨面皮革交錯拼接，勾勒出極具辨識度的V字圖騰，展現品牌一貫的高級質感與雕塑線條美。包身飾有琺瑯獸頭與仿水晶點綴，散發出低調卻無法忽視的奢華氣息。

無論是亮面納帕皮或霧面拼接版本，都搭配可肩背或斜背的設計，靈活應對日夜造型轉換。Panthea完美融合復古金屬工藝與現代女性的都會風範，是一只兼具個性與實用的時尚代表作。

名人搶背！蔡依林、林志玲、安妮夏菲維都在背「中號」

①VALENTINO GARAVANI PANTHEA 中號羊皮包

Panthea的熱度席捲全球，不少名人如蔡依林、林志玲、安妮夏菲維皆以此包亮相，詮釋不同風格的女神氣場。最受歡迎的是VALENTINO GARAVANI PANTHEA 中號羊皮包以亮面與啞光拼接出V形結構，琺瑯獸頭與仿水晶細節呈現華麗與叛逆的碰撞，搭配復古金色金屬工藝與VLOGO標誌細節，質感更顯精緻。

包內以羊皮襯裡與多層收納結構設計，實用度滿分，是結合造型與功能的高端精品。從正式場合到私下穿搭，皆能展現不費力的高級感。

VALENTINO GARAVANI PANTHEA 中號羊皮包，$29,000



Rihanna同款

②VALENTINO GARAVANI PANTHEA 中號蟒蛇皮和絨面皮革包

Rihanna也曾以PANTHEA包亮相，她選擇Panthea中號蟒蛇皮與絨面皮革版本更添野性魅力。包身以天然蟒蛇紋理拼接絨面皮革，搭配琺瑯獸頭與施華洛世奇仿水晶裝飾，展現奢華與張力兼具的造型語言。復古金屬配件與VLOGO標誌延續品牌經典美學，而可拆式鉚釘肩帶與鏈條提手讓造型自由轉換。

VALENTINO GARAVANI PANTHEA 中號蟒蛇皮和絨面皮革包



其他鏈帶包推薦

③Bottega Veneta Andiamo Chain

Bottega Veneta Andiamo Chain 是當代極簡奢華的代表，小號提手包以品牌經典 Intrecciato 編織小牛皮製成，搭配柔順滑動金屬鏈帶與黃銅飾面五金，細節之間盡顯精緻工藝。內部設有拉鍊袋與雙開放口袋，兼顧收納與輕盈手感。可手提亦可肩背、斜背，靈活切換多重造型。Andiamo 在義大利文意為「出發」，象徵自由與流動，是現代女性旅途中最優雅的陪伴。

Bottega Veneta Andiamo Chain，$41,500



④Dior Miss Caro Diorling 鏈帶迷你手袋

Dior Miss Caro Diorling Mini 迷你包以黑色 Macrocannage 大籐格紋羊皮演繹經典優雅，金色 CD 標誌點綴其中，散發濃厚的巴黎風情。雙向拉鍊開合搭配羊皮襯裡，體現品牌的細膩工藝。附有皮革頂把與可拆式鏈帶，讓包款能自由切換手提、肩背或斜背風格。體積精巧卻收納完善，是日夜造型的完美轉場包。

Dior Miss Caro Diorling 鏈帶迷你手袋，$19,800



⑤Tory Burch Kira Turnlock 鏈帶包

Tory Burch Kira Turnlock 單肩包以俐落稜角線條與馬銜索鏈條設計，完美平衡柔美與力量感。柔軟絨面革搭配品牌標誌性的旋鎖扣，展現低調奢華氣息。包內設有三個可伸縮隔層，收納手機、卡片與隨身物都輕鬆不擁擠，是兼具造型與實用的日常夥伴。此系列更與獲得英國 LWG 認證的製革廠合作，展現品牌對永續時尚的承諾。

Tory Burch Kira Turnlock 鏈帶包



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