Gucci全新Jetset GG Marmont登場！垂直壓紋拼接麂皮展現幾何美學

Gucci經典熱賣手袋GG Marmont迎來全新面貌。品牌於最新春季系列中推出全新「Jetset GG Marmont」系列，打破過往標誌性的波浪紋與斜紋設計，首次改用俐落的垂直壓紋（Vertical Matelassé），配合麂皮拼接與雙色金屬扣，為這款It Bag注入更具線條感的幾何美學。
IU最愛5款GUCCI精品手袋揭曉！ JACKIE 1961、馬銜扣1955出鏡最高
Jetset GG Marmont medium shoulder bag US$3,100（約HK$24,300）、Jetset GG Marmont small shoulder bag US$1,750（約HK$13,700）（Gucci官網圖片）
尺寸規格與首發配色佈局
Jetset GG Marmont系列目前規劃為兩種主流尺寸，並針對小號款式推出了6種極為豐富的材質與色彩組合：
首發色彩與材質選擇（小號共6款組合）：
1.黑色皮革（Black Leather）+亮面金屬：經典簡潔，對比鮮明。
Jetset GG Marmont medium shoulder bag US$3,100（約HK$24,300）、Jetset GG Marmont small shoulder bag US$1,750（約HK$13,700）（Gucci官網圖片） Jetset GG Marmont medium shoulder bag US$3,100（約HK$24,300）、Jetset GG Marmont small shoulder bag US$1,750（約HK$13,700）（Gucci官網圖片）
2.黑色皮革（Black Leather）+銀色金屬扣件：帶有冷峻的現代都市風格。
Jetset GG Marmont medium shoulder bag US$3,100（約HK$24,300）、Jetset GG Marmont small shoulder bag US$1,750（約HK$13,700）（Gucci官網圖片） Jetset GG Marmont medium shoulder bag US$3,100（約HK$24,300）、Jetset GG Marmont small shoulder bag US$1,750（約HK$13,700）（Gucci官網圖片）
3.黑色皮革（Black Leather）+復古金屬細節：濃厚的復古摩登感。
Jetset GG Marmont medium shoulder bag US$3,100（約HK$24,300）、Jetset GG Marmont small shoulder bag US$1,750（約HK$13,700）（Gucci官網圖片） Jetset GG Marmont medium shoulder bag $3,100（約24,300 港元）、Jetset GG Marmont small shoulder bag $1,750（約13,700 港元）（Gucci官網圖片）
尺寸分類：
1.小號單肩包（Small Shoulder Bag）：定位為日常外出與輕便穿搭的首選。
2.中號單肩包（Medium Shoulder Bag）：提供更充裕的收納空間，適合職場與商務休閒場合。
GUCCI開箱｜迷你版1955馬銜扣手袋 實測容量連帆布帶一袋兩風格
垂直壓紋搭紅綠織帶 結合納帕皮革與復古羊皮
全新Jetset GG Marmont手袋最大的設計突破，在於皮革工藝的轉變。有別於以往線條圓潤的波浪紋，新系列採用筆直的垂直壓紋，令手袋輪廓更顯俐落硬朗。質料方面，特別選用觸感細膩的納帕皮革（Nappa Leather）及帶有微舊復古感的柔韌羊皮（Lambskin）。手袋前後兩面均嵌入Gucci標誌性的紅綠織帶（Web Stripe），並運用麂皮作包邊與裝飾細節，巧妙融合多重物料質感，既保留品牌經典元素，亦大幅提升層次感。
4.白色皮革（White Leather）：高雅清麗，突出垂直線條感。
Jetset GG Marmont medium shoulder bag US$3,100（約HK$24,300）、Jetset GG Marmont small shoulder bag US$1,750（約HK$13,700）（Gucci官網圖片） Jetset GG Marmont medium shoulder bag US$3,100（約HK$24,300）、Jetset GG Marmont small shoulder bag US$1,750（約HK$13,700）（Gucci官網圖片）
5.深棕色麂皮（Dark Brown Suede）：溫暖的復古質感，完美襯托紅綠織帶。
Jetset GG Marmont medium shoulder bag US$3,100（約HK$24,300）、Jetset GG Marmont small shoulder bag US$1,750（約HK$13,700）（Gucci官網圖片） Jetset GG Marmont medium shoulder bag US$3,100（約HK$24,300）、Jetset GG Marmont small shoulder bag US$1,750（約HK$13,700）（Gucci官網圖片）
霧面與亮面金屬混搭 可拆式鍊帶一袋多用
金屬扣件方面，Jetset系列展現靈活的工藝細節。經典雙G標誌（Double G）與金屬鍊帶採用雙重鍍層或霧面鈀色（Matte Palladium-toned）處理，部分款式更將霧面與亮面金屬對比混搭，減低張揚的光澤，呈現沉穩高雅的工藝質感。
Jetset GG Marmont medium shoulder bag US$3,100（約HK$24,300）、Jetset GG Marmont small shoulder bag US$1,750（約HK$13,700）（Gucci官網圖片）
手袋內襯選用堅固耐用的Ottoman織物，並配備採用底部按壓式插銷鎖扣設計（Pin closure with bottom release），提升實用度與安全性。鍊帶採用可拆卸式設計，長度約55cm（21.7吋），可隨意切換為單肩背、斜背或手袋，滿足不同場合的穿搭需求。
6.沙色麂皮（Sand Suede）：柔和的大地色調，兼具奢華與日常休閒感。
Jetset GG Marmont medium shoulder bag US$3,100（約HK$24,300）、Jetset GG Marmont small shoulder bag US$1,750（約HK$13,700）（Gucci官網圖片）