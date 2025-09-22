Demna轉投Gucci後首秀即將舉行 一代鬼才能否帶領Gucci重返光榮？

Gucci 於今年3月宣布，原掌舵Balenciaga的Demna Gvasalia 將轉投其下，出任品牌創意總監，消息一出隨即在時裝界掀起熱烈討論。支持者期待他能為 Gucci 注入顛覆性的創意與全新視角；然而，亦有人質疑這位爭議不斷的設計師，能否真正為品牌帶來更高價值。答案將在明日（9 月 23 日）米蘭當地時間晚上 7 時，於他為 Gucci 執導的首個時裝秀上正式揭曉。在此之前，不妨先了解Gucci 目前的困境及回顧這個「鬼才」過往的精彩創作。



Denma 於倫敦“Fashion Awards 2016” 分別榮獲國際成衣設計師獎（Balenciaga）及國際奢侈品牌獎（Vetements）(Getty Images)

Gucci 近年面臨嚴峻挑戰，母公司 Kering 公布的財報顯示，品牌在 2024 年三季錄得 25% 的跌幅，第四季度營收再跌約 24%，並多次發出盈利警告。Guvvi作為 Kering 的「會生金蛋的母雞」，本來長期貢獻近一半的集團營收及三分之二的利潤，其低迷直接拖累集團市值。

為挽救品牌走出困局，Gucci 在短短兩年間已歷經兩度換帥。前任創意總監 Sabato De Sarno 嘗試以極簡、實穿的風格取代 Alessandro Michele 的極繁美學，然而市場反應冷淡，未能扭轉銷售頹勢，最終於今年二月離任。

在此背景下，Kering 選擇將設計重任交予 Demna，既是對其過往成績的肯定，亦是一次高風險的賭注。Gucci 宣布任命 Demna 為新任設計總監當日，母公司 Kering 的股價隨即下挫 12%，創下自 2008 年以來的單日最大跌幅，反映市場普遍對他能否成功重振 Gucci 的前景憂慮。

不過，Demna 在 Balenciaga 任職十年間，成功將品牌營收由不足 4 億歐元，升至逾 23 億歐元，並憑藉「醜時尚（Ugly Fashion）」、解構主義與富社會批判性設計，令品牌成為全球最具話題性與辨識度的奢侈品牌之一。這種「精神性與商業力並行」的特質，正是 Kering 期望他能複製到 Gucci 的原因。

Demna Gvasalia 的背景

Demna Gvasalia出生於喬治亞，是當代最具影響力的時裝設計師之一。童年時因喬治亞發生戰爭被迫離鄉，輾轉移居至德國。這段流離失所的經歷深刻塑造了他的創作視角，使其設計作品往往蘊含文化衝突與社會批判的意涵。

他最初在喬治亞 Tbilisi State University 修讀國際經濟學，後來毅然轉向時裝設計，並於 2006 年畢業於比利時的 Royal Academy of Fine Arts of Antwerp。畢業後，他曾效力於 Maison Martin Margiela （Maison Margiela前身）與 Louis Vuitton，在女裝設計領域累積了紮實經驗，也逐漸形成了他對解構與實驗性的獨特理解。

（左二）Demna與其他Vetements 設計師的合照 （Vetements）

2014 年，Demna Gvasalia 聯同其弟 Guram Gvasalia 及設計團隊共同創立 Vetements，憑藉一系列具標誌性的設計，徹底重塑當代時裝的語彙體系。由將一件成本僅數美元的 DHL 快遞員工 T 恤，以數百美元的定價推出市場，以此對奢侈品價值體系作出尖銳質疑；到發佈印有 《鐵達尼號》電影海報的連帽衛衣、以打火機作鞋跟的靴款，以及將古著牛仔褲拆解重構的解構式丹寧設計，無一不掀起社交媒體熱潮，成為現象級話題之作。其設計語言以極度誇張的肩線、垂墜的超長衣袖及不成比例的剪裁見稱，將街頭服飾的輪廓推向極致前衛。

在展演形式上，Vetements 同樣展現出強烈的挑釁意味。品牌曾將時裝騷置於中式餐館、快餐店，甚至是巴黎零售天堂的聖地 「老佛爺百貨」，並大量啟用素人模特，藉此打破時裝界長期與現實脫節的理想化幻象。在 Demna 的主導下，Vetements 不僅掀起全球性的街頭服裝革命，更從根本上衝擊了時裝的生產週期、發佈模式與美學定義，成為過去十年最具影響力及爭議性的品牌之一。

Vetements SS 2020（Guillaume Roujas）

翌年，他接任 Balenciaga 藝術總監，將品牌推向全新高度。從 Triple S 運動鞋到誇張廓形外套，他巧妙融合高級時裝、街頭文化與數碼時代語境，善用超大剪裁、誇張輪廓與不拘一格的美學，重新演繹日常服飾，將垃圾袋、工裝服等平凡之物化為高端時尚；並以「醜時尚」聞名，打破傳統美學界限，以實驗性設計重塑奢侈品牌形象；甚至透過蘊含政治與社會隱喻的時裝騷，引發廣泛討論。

十年間，他不僅令品牌市值飆升，更將 Balenciaga 打造成全球最具辨識度的品牌，從 IKEA 購物袋化身高級手袋，到 2022 年邀請 Kanye West 登場「巴黎泥地騷」，無不成為話題焦點。

Kayne West 為 Balenciaga SS23 時裝騷揭開序幕 （Balenciaga）

今年，他被任命為 Gucci 藝術總監，再度成為焦點。這不僅是品牌歷史上的重要轉折，也象徵著 Demna 將其「解構、諷刺、街頭與奢華並存」的設計語言，帶入另一個百年時裝屋。到底他能否力挽狂瀾，帶領Gucci重振聲威？讓我們一起期待Demna 的作品吧！