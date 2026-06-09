太陽眼鏡穿搭｜日系4套造型＋單品　搭T恤、透膚上衣　素顏也時髦

每天早上起床時，雖然認真挑選服飾單品，但到了最後一刻又會陷入懶得化妝的困擾，很想多睡幾分鐘，但又希望外出造型能完善且時髦的話，推薦大家不妨嘗試利用「配件」加乘，像是「墨鏡」便是此時很適合的推薦選擇。



不僅可以偷偷遮住睡眼惺忪的雙眼，即使沒畫眼妝也不擔心顯得沒自信，尤其夏天太陽相當刺眼，此時墨鏡可以遮陽又防曬之外，同時點亮細節注目焦點，想知道日本女生有哪些推薦的墨鏡與穿搭靈感參考嗎？以下為大家總整理 4 套不同的風格範本，一起透過墨鏡造型展現搶眼注目的日系層次。

日本女生4個太陽眼鏡造型穿搭（01製圖；WEAR@nanaco）

日本女生4套墨鏡穿搭（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

LOOK 01.墨鏡+TEE

當想為造型打造休閒率性度時，不妨嘗試以 TEE 為搭配，尤其條紋圖案能使整體注入一股舒適好感度，百搭經典的風格，非常適合穿去任何場合，另外想點亮細節焦點的話，只要戴上墨鏡立刻時髦有型。

LOOK 02.墨鏡+開襟衫

每到春夏便會回歸穿搭的開襟衫，向來是日本女生本季不可或缺的必備，以開襟衫加打褶西裝休閒褲，營造質感滿分的高級品味，不僅可以穿去上班之外，下班約會聚餐穿也沒問題，同樣以墨鏡混搭，瞬間讓專屬個性魅力更凸顯。

LOOK 03.墨鏡+透膚上衣

炎炎夏日有時擔心衣著溫度看起來太過顯熱嗎？那麼推薦可以選搭透膚上衣，利用隱隱若現的材質，露出肌膚與身體線條，便可輕鬆呈現降溫涼感的視覺印象，再戴上灰色或咖啡色墨鏡，混搭出令人為之一亮的日系層次。

LOOK 04.墨鏡+亨利領上衣

近期相當夯的亨利領上衣，不僅成為日本街頭時尚人士的最愛，可甜可鹽的款式，簡單轉換出酷帥與輕甜的氛圍，結合墨鏡混合，為外出時刻展現帥氣十足的加分印象。

夏季戴上墨鏡點亮細節焦點

有時候都會煩惱墨鏡不知道怎麼搭配嗎？其實只要選對服飾風格的話，造型時髦度就可以瞬間好看又加分，接下來一起從以上分享的墨鏡穿搭範本，利用不同的上衣混搭，例如 TEE 、開襟衫、透膚上衣、亨利領上衣等，再融入褲子或裙款加乘，為夏日傳達搶眼注目的迷人氣息。

同場加映：「大框×多彩鏡片」成趨勢 7款太陽眼鏡推介 Ray-Ban實用又經典（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】