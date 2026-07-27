Dior 4款$5000內珍珠首飾推薦　融入花朵元素　兼具優雅與少女感

Dior在新任創意總監Jonathan Anderson的帶領下，在保有品牌優雅氣質之餘，也注入了一股年輕的少女氣息。隨著炎夏到來，品牌推出名為「Dioriviera」的膠囊系列，為女孩們帶來更輕鬆自在的度假穿搭選擇。



除了服飾與鞋履之外，我們也發現該系列的飾品同樣不容錯過。其中，以淡水珍珠打造的項鍊與耳環不僅設計精緻，部分款式更是兩萬元台幣（約4900港元）有找，絕對值得列入收藏清單。

Dioriviera展現浪漫度假風格

每年春夏之際，Dior都會透過「Dioriviera」膠囊系列重新演繹品牌經典元素，並以此作為設計主軸，將溫柔、優雅與輕鬆的時髦感融入不同單品之中。今年，Jonathan Anderson以法式宅邸為背景，帶領時髦男女暫別都市喧囂，展開一場愜意的法式假期。而在眾多單品之中，花朵珠寶系列格外吸睛，可愛又浪漫的設計令人一見傾心。以下精選四款推薦，為女孩們整理出今夏必收的購物清單。

Dioriviera珍珠首飾推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

Dior 4款珍珠飾品推薦（01製圖；Dior官網）

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1. Brush&Bloom手鍊

第一款推薦的是這條Brush&Bloom手鍊。整體設計以金色金屬扣件為主軸，營造出奢華質感。除了品牌縮寫字樣的細節點綴外，花朵造型墜飾更以淡水珍珠打造，其細膩光澤完美展現品牌優雅氣質。

Dior Brush&Bloom手鍊，$4,100



2. Dior Tribales耳環

第二款推薦的是「Dioriviera」系列中的Dior Tribales耳環。設計上以珍珠作為視覺焦點，在材質運用方面，耳針部分採用樹脂珍珠製作，而花朵花瓣則選用天然珍珠打造，藉此呈現更具個性與層次感的風格。

Dior Tribales耳環，$4,800



3. Brush&Bloom不對稱耳環

這副耳環同樣以花朵為設計靈感，並透過不對稱手法呈現獨特造型。一側以花朵搭配CD Logo點綴，另一側則以垂墜珍珠作為設計主角，展現更為靈動且富有層次的氣質。材質方面，花瓣部分同樣以淡水珍珠打造，其餘細節則採用樹脂製成。

Dior Brush&Bloom不對稱耳環，$4,300



4. Brush&Bloom項鍊

這條花朵珍珠項鍊延續了淡水珍珠的運用，使整體散發極為甜美的氣息。細節上，鍊條點綴著品牌字樣，進一步提升設計精緻度；可調節式扣環則增加了佩戴上的靈活性與搭配性，無論單戴或疊搭皆能展現迷人風格。

Dior Brush&Bloom項鍊，$4,600



Dioriviera珍珠首飾問與答

Q1：Dioriviera 是什麼系列？ A：Dioriviera 是 Dior 每年春夏推出的膠囊系列，透過重新演繹品牌經典元素，將法式優雅與度假風格融入服裝、鞋履及配件設計之中。 Q2：今年 Dioriviera 系列的設計靈感來自哪裡？ A：今年由 Jonathan Anderson 操刀，以法式宅邸為背景，描繪一場遠離城市喧囂的愜意假期，透過花朵、珍珠等元素展現浪漫且輕鬆的度假氛圍。 Q3：Dioriviera 系列有哪些值得關注的珍珠首飾？ A：本次推薦的四款單品包括 Brush & Bloom 手鍊、Dior Tribales 耳環、Brush & Bloom 不對稱耳環，以及 Brush & Bloom 項鍊，每一款都融入花朵與珍珠元素，兼具優雅與少女感。 Q4：Dioriviera 珍珠首飾主要使用哪些材質？ A：系列作品主要採用淡水珍珠、天然珍珠、樹脂珍珠及金色金屬配件，透過不同材質的搭配，創造豐富且具層次感的視覺效果。 Q5：Dioriviera 珍珠首飾的價格帶落在哪裡？ A：此次推薦的款式價格約落在$4,100至$4,800之間，對於精品珠寶入門族群來說相當具有吸引力。

Q6：Brush & Bloom 手鍊有哪些設計亮點？ A：Brush & Bloom 手鍊以金色金屬扣件為主軸，搭配品牌縮寫細節與淡水珍珠花朵墜飾，在展現奢華感的同時，也保有優雅且甜美的氣質。 Q7：Dior Tribales 耳環有什麼特色？ A：Dior Tribales 耳環以珍珠作為設計核心，耳針部分採用樹脂珍珠，花朵花瓣則以天然珍珠打造，呈現兼具優雅與個性的現代風格。 Q8：Brush & Bloom 項鍊為何值得收藏？ A：Brush & Bloom 項鍊以淡水珍珠打造花朵造型，鍊條飾有品牌字樣細節，並搭配可調節式扣環設計，無論單戴或層次搭配都相當實用。

同場加映：7款精品珍珠耳環推薦：迪麗熱巴Mikimoto、宋慧喬Chaumet同款清單（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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