長裙穿搭｜4套適合上班與約會混搭造型　正式/休閒風格一秒切換

平時在選擇週間穿搭的時候，大家會不會考量到上班與下班都合適穿的單品呢？有時上班想穿得偏向正式感，但下班時的約會聚餐造型可能看起來就會時髦度降低，此時不妨可以活用一些可以呈現理想風格的衣著，像是「長裙」便是很推薦的款式，不論是俐落的直筒裙，或者斜線剪裁的A字裙、傘裙等，不僅款式多元且設計豐富，結合不同上身服飾，瞬間轉換出多變且搶眼聚焦的印象。



如果想快速掌握長裙的搭配秘訣的話，推薦可以先從日本女生穿衣靈感為範本，以下為大家總整理4套長裙的混搭方式，利用背心、罩衫、TEE混合，讓你瞬間在上班與約會場合都能擁有時尚魅力，一起來看看有哪些必學巧思吧。

長裙這樣穿超顯瘦！日本女生4套穿搭範本（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日本女生4套長裙混搭公式（WEAR@yu _lemage；01製圖）

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LOOK 01.TEE+長裙

大家衣櫃裡一定都有的TEE，向來是懶得想搭配時的首選必備，百搭且實用的款式，能活用出多變的造型表情，選擇短版TEE加棉質條紋長裙，連結輕鬆率性的舒適感受，換上寬鬆剪裁的長版TEE加緞面長裙，瞬間轉換知性的大人感氣息。

LOOK 02.背心+長裙

背心一直以來都是炎熱氣溫裡許多人最愛的單品之一，不論是坦克背心或者近期超夯的蕾絲背心，都是本季不可或缺的時髦款式，以兩件背心的疊搭巧思，能創造搶眼聚焦的細節，或者利用不規則蕾絲設計的背心洋裝加乘，再混搭圓點長裙連結優雅高級的迷人質感。

LOOK 03.POLO領上衣+長裙

POLO領上衣早已成為日本女生人手必備的款式，帶點正式與休閒感的上衣，如果想增添幾分輕甜可愛氛圍的話，不妨嘗試融入拼接、流蘇線條剪裁的長裙，立即打造滿分魅力的日系風格。

LOOK 04.罩衫+長裙

以落肩袖型、打褶衣襬為主的罩衫，非常適合拿來使用上班與約會的造型，透過不同色系混搭的衣著方式，能展現多變且不一樣的衣著表情，例如將磚紅色罩衫與白色流蘇裙為穿搭主軸，連結幾分浪漫的Look，另外換上黑色窄裙則轉換出端莊的女人味。

上班約會穿搭輕鬆轉換

以上推薦4套以長裙為搭配的衣著靈感範本，只要善用不同上衣更換，便能讓通勤穿搭不無聊之外，下班也能快速的去約會和聚餐，接下來一起以長裙混搭，為日常呈現注目加分的日系態度。

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