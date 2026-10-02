LOEWE全新Double L樂福鞋登場！融入軟質抓褶工藝　4款配色$8950

西班牙奢侈品牌Loewe近期推出秋冬重點鞋款「Double L樂福鞋」（Double L Loafer）。創意總監莊拿芬·安達臣（Jonathan Anderson）帶領下的Loewe，今季將經典Anagram花押字的雙L縮寫提煉為全新幾何線條，結合鞋面同色系Double L金屬飾件與精緻的鞋面抓褶工藝，為經典樂福鞋注入隨性而高級的質感。這款新產品傳承了西班牙品牌的皮具美學，並由意大利精湛製鞋工坊（Made in Italy）製作，兼顧極致工藝與舒適穿著體驗。



從縫線、鏤空到金屬搭扣的極致工藝！LOEWE涼鞋3種高段位Logo玩法

Double L loafer in soft calfskin HK$8,950（Loewe官網圖片）

Loewe Double L樂福鞋4款秋冬配色登場

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鞋款備有極致柔軟親膚的小牛皮（Supple Calfskin）與質感溫潤的麂皮（Soft Suede）兩種材質可供選擇，並推出4款適合秋冬穿搭的配色：

1.經典黑（Black）：採用滑順小牛皮打造，全黑鞋身搭配黑色Double L金屬扣，線條乾淨純粹，適合搭配俐落的西裝褲。

Double L loafer in soft calfskin HK$8,950（Loewe官網圖片）

2.深巧克力色（Dark Chocolate）：選用柔軟麂皮材質，沉穩的深棕色調透出豐富皮革肌理，展現復古與低調奢華的優雅氣質。

Double L loafer in suede calfskin HK$8,950（Loewe官網圖片）

Double L loafer in suede calfskin HK$8,950（Loewe官網圖片）

3.焦糖色（Caramel）：品牌標誌性的溫暖皮革原色，能自然融入秋冬風衣（Trench Coat）與大地色系穿搭，展現法式隨性美學。

Double L loafer in suede calfskin HK$8,950（Loewe官網圖片）

Double L loafer in suede calfskin HK$8,950（Loewe官網圖片）

4.深紫調（Deep Purple）：全系列中最搶眼的色彩，飽和的深紫調為整體秋冬造型增添視覺重點，適合喜愛對比色彩與展現個性的時尚愛好者。

Double L loafer in suede calfskin HK$8,950（Loewe官網圖片）

極致舒適：Loewe的工藝與結構解密

Double L樂福鞋的鞋頭與鞋邊更融入軟質抓褶工藝，呈現出天然柔軟的手感與高級工藝細節。鞋身內裡全面鋪設了頂級柔軟的納帕羊皮（Nappa lining），配置加厚軟墊內底，結合人體工學弧度設計，打破傳統正裝樂福鞋硬挺磨腳的刻板印象。鞋底設有10毫米（1cm）微跟設計，皮質大底嵌入局部隱形防滑橡膠嵌片（Rubber Island），在維持正裝鞋優雅步態的同時，提升日常步行的實用性與防滑度。