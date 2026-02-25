水藍色手袋推薦｜1萬元內入手名牌手袋：COACH、LOEWE、Prada

來到2026年丙午馬年，被認為是雙火年的一年，一切發生都會來得更快更急切，想要調和整年的火能磁場，不妨從時尚配件中著手！特別可以選擇水藍色手袋，既能為春夏增添清涼氣息，又能平衡火能，平靜心靈、增強直覺與洞察力，為火馬年帶來幸運魅力。想入手藍色手袋的話，以下將為你集結了不同預算的水藍色手袋推薦，就連小資女、初就職女生亦能輕鬆入手。



水藍色手袋推薦｜ COACH BROOKLYN 28 單肩手袋 HK$2,750

COACH近年主打年輕化策略，極簡設計大獲好評。這款BROOKLYN 28 單肩手袋，淺丹寧牛皮色調，結合腋下包與Tote bag的設計，大容量與優雅感兼備，無論是正式工作打扮或休閒造型都能輕鬆搭配。

水藍色手袋推薦｜DIESEL grab-d hobo s HK$4,000

來自春夏2026系列的grab-d hobo手袋，除了是款帶有皺褶的腋下包，整個手袋都充滿設計巧思，肩帶將皮帶的玩味感融入手袋，開始位置附有銀色「爪狀」髮夾，末端則帶有橢圓形D形標誌。水洗藍色的緞面牛仔布，是以緞面與有機棉牛仔布交織，再配合提花、雷射等工藝處理而成，多樣細節均展現出極具品牌風格之特色。

水藍色手袋推薦｜MARNI Blue wavy raffia-effect Tropicalia micro bag HK$5,800

如果隨身物品比較多的話，入手能夠隨意放置所需物件的船型手袋就最好不過！MARNI這款Tropicalia手袋，結合皮革與拉菲草布料，雙色波浪紋配以繡製的標誌，充滿夏日氣息！

水藍色手袋推薦｜ Tod's Di Bag Folio 迷你皮革手袋 HK$7,900

偏好正式或女性化打扮的話，低調不張揚的手袋相信是你的首選。Tod's這款迷你翻蓋手袋，淡藍色小牛皮方型包身，正面綴以商標金屬條飾扣，雅緻又簡約，能夠輕鬆配襯四季造型。

水藍色手袋推薦｜Mini LOEWE Font tote in raffia HK$8,800

提到春夏，充滿渡假感的拉菲草元素絕對不能少！不想只能搭配夏日造型的話，建議入手較輕巧小型或融合夏日元素的手袋，這樣就能讓手袋發揮最大作用。LOEWE這款手工製作的小tote bag，全藍色拉菲棕櫚材質配以顯眼的LOEWE 標誌，能夠肩扛、斜背或手提，為造型增添夏日氣息。

水藍色手袋推薦｜Valextra Tric Trac crossbody nano bag HK$10,800

鐘情小巧袋型的話，這款以藍色Millepunte小牛皮製成的Tric Trac Nano，中間閉合位置能夠像包箱般磁合，無論是側揹或手提都充滿優雅氣息。

水藍色手袋推薦｜ Prada Re-Edition 2005 Re-Nylon and Saffiano mini bag HK10,600

這款再生尼龍手袋是Prada從多年前的尼龍Boho手袋為靈感，以再生尼龍與Saffiano皮革重塑經典，集輕巧、實用與美觀於一身，打造出這款實用性與可愛兼備的多功能迷你手袋。除了更耐用外，亦能夠斜背、手提、肩背，打造多種變化的造型。

水藍色手袋推薦｜ Chloe Small Woody tote bag in linen HK$10,700

想要發揮手袋最大作用，選擇百搭的顏色就能輕鬆搭配不同造型。Chloe這款以亞麻帆布為主材質，搭以藍色閃亮小牛皮與同色調的帆布緞帶，提升整個手袋的層次感與設計感，同時又不會過於難搭。