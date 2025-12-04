致敬英國畫家LouisWain!LOEWE春夏系列登場 小貓演繹玩味未來主義

來到歲末之際，各大品牌已為生機盎然的春夏作好準備。繼去年LOEWE以趣味生物為靈感，今年品牌繼續沿用動物風格，今次選用了19世紀知名的英國藝術家Louis Wain（路易斯·懷恩）為靈感繆思， 他的畫作風格以擬人化的貓著名，畫風充滿立體派與未來主義感覺， 其作品後來更成為心理學課本的插圖之一。



今次LOEWE與Louis Wain聯乘，打造出貓咪的奇幻樂園，讓奇趣妙想注入手袋、小皮件和配飾等單品之中。

LOEWE × Louis Wain聯乘系列｜Futurist Cat small Puzzle bag in embroidered knit and classic calfskin HK$35,850

Puzzle手袋作為LOEWE經典之作， 手袋設計靈感來自折紙工藝，以仿如拼圖的立體結構營造幾何感覺。這款16.5x24x10.5cm小巧版本，以Louis Wain的"Futurist Cats" 系列為靈感，為手袋注滿針織元素，皮革表面繡有羊毛與馬海毛的未來主義貓刺繡、3D草元素，以及裝飾蓬鬆雲朵斑塊元素。

LOEWE × Louis Wain聯乘系列｜Futurist Cat small Puzzle bag in embroidered knit and classic calfskin HK$35,850（LOEWE官網）

LOEWE × Louis Wain聯乘系列｜ Cats Amazona 23 cropped bag in embroidered denim HK$34,800

去年登場的Amazona 23 Cropped 手袋，將經典的Amazona手袋比例重塑，打造出23×11×10cm的長法包外形，每個細節均採用標誌性方形元素，配以充滿建築感的拱形手柄與標誌性的鎖扣， 既有學院風同時延續Amazona的經典感。今次聯乘除了為手袋換上牛仔布皮革，正反面亦繡有貓咪大頭圖案，加強了當中的俏皮氣息。

LOEWE × Louis Wain聯乘系列｜ Cats Amazona 23 cropped bag in embroidered denim HK$34,800 （LOEWE官網）

LOEWE × Louis Wain聯乘系列｜ Cats medium Flamenco clutch in embroidered denim HK$26,950

Flamenco手拿包，柔軟外形配以像雲朵的摺疊包邊，加上經典的結繩細節，無論手提或側偝都同樣充滿休閒魅力。今次聯乘系列除了為其注入牛仔布，更將刺有未來主感的小貓印花圖案滿佈手袋，為手袋注入型格與藝術氛圍。

LOEWE × Louis Wain聯乘系列｜ Cats medium Flamenco clutch in embroidered denim HK$26,950 （LOEWE官網）

LOEWE × Louis Wain聯乘系列｜ Scarf in wool and mohair blend HK$9,750

今次系列一共推出三款不同的圍巾，想入手實用又具收藏價值的聯乘單品，能夠點綴冬日造型的人圍巾可以說是最好不過。這款28x171cm的圍巾，以羊毛與馬海毛混紡製成，藍天配以貓咪鑲花圖案，加上以及手工刺繡細節，可愛又好襯。

LOEWE × Louis Wain聯乘系列｜ Scarf in wool and mohair blend HK$9,750 （LOEWE官網）

LOEWE × Louis Wain聯乘系列｜ Futurist Cat charm in felt HK$5,500

近年Bag Charm的風潮愈來愈火熱，今次的聯乘系列當中亦有將當中的貓咪幻化成3D的8cm毛氈吊飾，加上小牛皮帶與一個字母重組的鵝卵石骰子，可愛同時別具收藏價值！

LOEWE × Louis Wain聯乘系列｜ Futurist Cat charm in felt HK$5,500（LOEWE官網）

LOEWE × Louis Wain聯乘系列｜ Futurist Cat notebook in calfskin HK$5,250

如果想支持這個系列的話，入手這款以貓咪作為外皮的筆記本會是個不錯的選擇！黑色筆記本配以壓花LOEWE標誌，低調地展現生活品味，如果作為送禮好物，節日精美包裝、絲帶和標籤上充滿可愛、姿態各異的大貓與小貓，拆開時充滿驚喜。

LOEWE × Louis Wain聯乘系列｜ Futurist Cat notebook in calfskin HK$5,250 （LOEWE官網）

▼▼▼【按圖看更多】LOEWE × Louis Wain聯乘系列▼▼▼