掌握七分褲穿搭5大顯瘦顯高技巧：選對版型鞋款完美拉長腿部線條

近年來七分褲（Capri Pants）又悄悄回到流行趨勢，過去較常見歐美明星、時尚部落客（Blogger）穿著，如今這股風潮也逐漸席捲亞洲，尤其近期不少韓星，像是BLACKPINK Jennie、aespa Karina、aespa 寧寧、ILLIT 李沅禧等，都陸續穿上七分褲，讓這款曾經風靡一時的單品再次成為話題焦點。



不過對許多女生來說，穿七分褲最大的擔憂就是：「會不會顯腿短？」「小腿有肉是不是不適合？」事實上真正影響視覺比例的關鍵，在於褲長、褲管寬度、腰線與鞋款是否搭配得宜，只要掌握幾個穿搭細節，即使是容易截斷腿部線條的七分褲，也能穿出顯高、顯瘦又時髦的效果。這回JUKSY就整理出5個女生穿七分褲時必學的穿搭技巧，從版型挑選、比例修飾到鞋款搭配一次掌握！

七分褲穿搭5大顯瘦顯高技巧一次學（點擊放大瀏覽）▼▼▼

必學5大七分褲穿搭技巧（小紅書@5414863827；01製圖）

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1. 避開小腿最粗處，選對褲管修飾腿型

穿七分褲最常見的問題，就是褲腳剛好停在小腿最粗的位置，如果褲管又偏窄、緊貼腿部線條，就容易讓視線集中在小腿，視覺上反而放大腿部份量，因此挑選七分褲時，可以優先考慮帶有些微空間感的版型，例如：微喇叭褲管、A字剪裁，或加入褲腳小開衩的設計，透過自然向外延伸的輪廓修飾腿型，同時降低褲腳卡在小腿肚最寬處的問題，讓露出的腿部線條看起來更加修長順暢。

2. 挑選高腰版型提高腰線，改善五五身比例

七分褲本身就會截短腿部線條，如果再搭配低腰設計，很容易讓腰線往下移，使下半身看起來更加短小，因此想靠七分褲穿出顯高效果，高腰設計會是相當實用的選擇，高腰七分褲能將腰部位置往上提，再搭配短版上衣、合身針織衫，或將T恤、襯衫衣襬紮進褲頭，都能進一步強調腰線，如果不喜歡太過明顯的短版上衣，也可以利用前紮技巧，只將上衣前方一小部分紮進褲頭，在拉高腰線的同時保留自然隨性的穿搭輪廓。

3. 搭配露腳背鞋款，減少腿部被截斷的感覺

七分褲本身就會截短腿部線條，因此鞋子的選擇就格外重要，想讓雙腿看起來更加修長，可以優先挑選鞋面簡潔、能適度露出腳背或腳踝的款式，減少褲腳與鞋面之間產生過於明顯的視覺切割，尖頭鞋、芭蕾鞋、樂福鞋或低筒球鞋，都能依照不同風格自由搭配。

若想進一步放大顯高效果，也可以選擇與七分褲相近色系的鞋款，透過色彩延伸讓腿部線條看起來更加連貫，喜歡運動休閒風的人，則可以利用低筒球鞋搭配短襪，適度露出腳踝附近的肌膚，在保留輕盈感的同時，也能為七分褲造型增添一點復古街頭氣息。

4. 選擇寬鬆上著，利用上寬下窄優化身形

如果選擇較貼身剪裁的七分褲，上身就可以搭配寬鬆T恤、針織衫、背心或外套，利用上寬下窄的寬窄對比，讓整體輪廓更加平衡，同時也能襯托出腿部線條的俐落感，尤其搭配西裝外套、皮帶或有造型感的包款，更能增加造型層次，即使只是簡單的T恤配七分褲，也能穿出輕鬆又時髦的日常風格。

5. 運用同色系延伸視線，顯高之餘也能增加時髦度

除了版型與鞋款，色彩搭配同樣會影響七分褲穿起來的身形比例，想降低腿部被截成兩段的感覺，可以嘗試利用同色系或相近色打造上下身造型，例如：黑色七分褲搭配深灰上衣、米色七分褲搭配奶油白上衣，透過柔和的色彩過渡讓上下身自然銜接，減少強烈色塊帶來的視覺切割。

如果再搭配相近色系的鞋款，更能將視線一路延伸至腳部，進一步營造修長身形。配件則可以選擇細版皮帶、窄版墨鏡、細長項鍊或俐落肩背包，透過精緻小巧的配飾轉移視覺焦點，同時為造型增加層次。

七分褲之所以容易讓人又愛又怕，主要是因為不像長褲能一路延伸腿部線條，不過只要掌握以上5大穿搭技巧，從褲型、腰線到鞋款與色彩搭配下手，就能降低顯腿短、顯小腿粗的問題，輕鬆穿出俐落顯瘦又時髦的日常造型！

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