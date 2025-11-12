生活智慧｜穿闊腳褲上廁所怕褲腳落地勁狼狽　4個神招+神器秒解決

穿著寬褲，有一件事情真的很困擾人的事情，不是鞋子要怎麼搭配，也不是上衣可以配甚麼，而是走進去廁所的時候，褲子真心不知道要怎麼辦啊！對於寬褲脫下來之後，不想讓褲管碰到地板的女生們，日本節目《生活好吃驚》也就教學了全新方法啦！



寬褲時髦但上廁所褲管碰到地板很苦惱，4方法解決▼▼▼

寬褲收納褲腳4個神招（chris barbalis@unsplash；01製圖）

+ 18

1. 褲頭藏褲腳

日本節目《生活好吃驚》教學，先將左右褲管拉進大腿內側並用雙腿夾住，接下來將褲頭往下拉，再由上往下折把褲腳包住，這麼一來，褲腳就不會往下掉也不會拖地，這樣的方法也不會讓褲子變皺，適用於牛仔寬褲，小編我已經為你實驗過。

2. 褲腳塞褲頭

日本女生們也有另外一個寬褲上廁所小妙方（畢竟她們真的有很多飄逸寬褲），日妞傳授，穿著飄逸型寬褲時，可以把褲腳的外側往上拉，然後塞進褲頭（通常都是鬆緊帶）裏，一口氣脫下來這樣就ok啦～

3. 橡皮筋／髮圈綁褲腳

網友分享，平常會隨手套在手腕上的髮圈或是橡皮筋都是好幫手！只要在上廁所前，把褲管處用橡皮筋、髮圈綁起，即便是蹲式廁所也不擔心會碰到地板。

4. 大創「磁吸手臂環」也很好用

髮圈、橡皮筋之外，之前在日本大創DAISO推出的磁吸手臂環（貨號：4973938103470），也成為女生們穿寬褲的必備好物！以類似皮革的材質搭配金屬配件，本來是用來設計固定袖子的磁吸手臂環，卡在腳踝的位置，就能精準固定住褲腳，不擔心褲管會沾到地板了～

同場加映：衣物污漬急救3招 唇膏印咖啡漬都救到 附洗衫推薦3款去漬神物（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

延伸閱讀：

寬褲要搭什麼鞋子？網授「4穿4不穿」搭配訣竅，厚底鞋穿了下半身超顯胖

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】