瑜珈褲Leggings應該點揀？6項選購技巧公開　這樣免現「駱駝蹄」

近幾年瑜珈運動越來越盛行，專注於身體舒展動作和呼吸收放，成為許多女孩鍛鍊身心靈的首選運動，而一條好的瑜珈褲不只能帶來極致舒適感，還能確保伸展時的靈活性與支撐性，讓每個動作更加靈活自如。



究竟瑜珈褲該怎麼挑？如何避免尷尬「駱駝蹄」出現，以下我們整理出6大挑選技巧，讓妳運動時也能兼顧漂亮與實穿！

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瑜珈褲選購6大技巧（lululemon官網；01製圖）

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1. 緊身褲不等於瑜珈褲

瑜珈褲和壓力褲穿起來都擁有緊身褲的效果，但其實兩者在機能和用途上大有不同。瑜珈褲強調延展性和透氣度，彈性高且較無包覆感，穿起來宛如第二層肌膚一樣服貼又輕薄，適合瑜珈、重訓和普拉提等運動。

而我們常稱呼的Leggings則是指壓力褲，設計重點在於提供肌肉支撐性與包覆性，採用加壓式設計因此整體質料較厚實，穿起來能感受到明顯的包覆感，通常適合跑步、飛輪、登山等，也有許多人平時會當作內搭褲來穿。

2. 延展性要夠

瑜珈運動的動作多半偏拉伸、扭轉與舒展，著重於身體柔軟度和延伸性，因此挑選瑜珈褲材質時要特別注意其延展性是否足夠，若是穿起來「卡卡的」容易限制肢體，導致動作無法做到位或是帶來不適感。

建議挑選瑜珈褲時，可以選擇尼龍、聚酯纖維、氨綸、Lycra彈性纖維比例較高的款式，質料相對柔軟，延展性也較高，萬一無法試穿的話可以從布料纖維比例來做初步判斷，不過最好還是親自試穿，實際感受上身的效果最準確。

3. 材質厚薄度有學問

市面上的瑜珈褲百百種，除了使用尼龍、氨綸等常見彈性纖維混合製成，也結合專業面料或提升棉料比例，針對吸濕排汗或是支撐包覆性等功能需求來做強化。在材質挑選上，建議以厚薄適中、穿起來舒服為主，並依據自己偏好的運動強度與瑜珈種類來做挑選。

通常擁有快乾排汗功能的材質輕薄，觸感絲滑且透氣性較高，適合炎熱氣候或是怕熱的人，或是容易出汗的熱瑜珈、動態瑜珈；而棉比例高的材質較為厚實，穿起來更加柔軟溫潤，能為關節提供良好包覆力，同時防止走光與增加保暖性，適合陰瑜珈、修復瑜珈較為靜態的項目。

4. 貼身不緊繃是原則

很多人會疑惑瑜珈褲尺寸該怎麼挑？是不是越緊越好？在挑選上，建議以「貼身不緊繃」為最大原則，試穿時可以搭配深蹲、踢腿、前彎等動作來測試包覆性和延展性，瑜珈褲必須要能貼合腰部、膝蓋、髖部與鼠蹊部並保有彈性，方便進行高難度動作或是大幅度的扭轉拉伸，若是出現褲頭下滑、拉伸緊繃或是過多皺摺，都可能是尺寸不適合的情況。

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5. 這樣做避免「駱駝蹄」

許多女孩穿瑜珈褲最怕出現「駱駝蹄」， 貼身材質容易導致私密處線條而不美觀，為了避免尷尬情況發生，挑選瑜珈褲時，可以選擇褲檔有三角形剪裁、立體車縫的款式，能增加褲檔空間並提升動作靈活性，同時在造型上達到顯瘦修飾效果，讓妳再也不擔心駱駝蹄現形的困擾，自信展現美腿線條。

6. 高腰設計最顯瘦

新手想入手第一條瑜珈褲，我們最推薦選擇高腰設計的瑜珈褲，不僅能提臀收小腹，帶來更良好的包覆性，還能拉長下身比例，在視覺上創造出延伸腿長的視覺效果，可以搭配擁有外側縫線的款式，為整體造型帶來更多變化層次，讓妳穿起來顯瘦又漂亮！

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