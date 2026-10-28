秋季穿搭如何跳出黑白灰？日本女生4大薄荷綠造型　展現清新活力

秋季通常給人一股低調沉穩的氛圍，大自然景色也紛紛換上大地色系，此時，不禁想開始更新身上造型，從服飾、髮型到配件的改造，呈現出與過往截然不同的風格，雖然每到秋季，便會聯想到暗色或咖啡色調，但如果想讓穿搭擁有全新視覺感受的話，推薦大家也可以嘗試「亮色系」。



喜歡關注日本流行動態的大家，相信一定都有發現，近期日本女生紛紛穿上「薄荷綠單品」，充滿清新活力的視覺，為新季節注入搶眼繽紛的時髦層次，以下為總整理 4 款薄荷綠款式，從上衣到下身，利用多變的混搭方式，使日常營造出日系好感度 up 的注目印象。

日本大熱薄荷綠穿搭充滿活力（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4大薄荷綠單品穿搭範本（01製圖）

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LOOK 01.薄荷綠短 TEE

入門的薄荷綠單品穿搭，推薦可以選擇短袖上衣為搭配主軸，例如短袖開襟衫、 TEE 都是好搭實穿的款式，以薄荷綠開襟衫加上超夯的時髦彎刀褲，營造率性俐落的感受，換上 TEE 與長裙，輕鬆轉換出舒適輕鬆的日常風格。

LOOK 02.薄荷綠透膚上衣

透膚打底上衣向來是秋季不可錯過的款式必備，可單穿也適用疊搭的設計，使衣著增添豐富的造型變化，以坦克背心外搭露肩薄荷綠上衣，連結個性兼具的街頭印象，另外也可將薄荷綠上衣單獨搭配，下身搭弧形剪裁長褲，也能打造同樣的加分效果。

LOOK 03.薄荷綠裙子

當想為整體注入一股清甜可愛氛圍時，選用蕾絲背心加薄荷綠蛋糕短裙，製造甜美滿分的日系魅力，或者透過碎花裙加成，瞬間點亮精緻細節的注目焦點。

LOOK 04.薄荷綠長褲

進階版的混搭技巧，不妨嘗試以大面積薄荷綠色調為主的長褲，將重點色調放在下半身，能加強出專屬的時尚特色，不論搭棉質長 TEE 、圓領上衣都很合適，隨性踏上尖頭鞋或球鞋就很好看。

秋季以薄荷綠單品打造清新視覺

以上推薦近期日本女生都在穿的「薄荷綠單品」，只要學會善用不同搭配技巧，立即為 2026 秋天展現時髦的清新好感度，結合上衣與下身的更換，使日常營造多變且注目的日系層次。

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