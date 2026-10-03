日本女生秋天5套針織穿搭示範　精選條紋+牛仔單品打造簡單高級風

真正耐看的日系穿搭，不是全身塞滿流行元素，而是把針織、丹寧（牛仔）、條紋這些衣櫃百搭單品重新排列，就能多出一種高級鬆弛感。尤其初秋氣溫還在夏天與秋天之間反覆橫跳，比起急著搬出厚外套，利用薄針織、開襟衫與材質疊穿更聰明。



這次5套示範、囊括日系女孩最值得抄作業的粉色×丹寧、黑白灰疊搭、復古條紋與學院風，簡單卻處處藏著比例小心機。

5套日系質感穿搭（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日本女生秋天5套針織穿搭示範（01製圖）

+ 10

1. Polo針織＋黑色長裙，日系文青感一件完成

最後一套把學院風調得更成熟。米白底色Polo針織加入灰藍、紅色細條紋，寬鬆輪廓配上黑色長裙，利用「上短下長、上淺下深」讓整體既有份量又不顯沉重。Polo領比一般圓領針織多一點正式感，條紋又替它保留休閒氣息，正好落在日系穿搭最迷人的模糊地帶：上班不會太隨便，週末穿也不會太正經。想把秋裝穿得有質感，其實真的不用買得很複雜，選對針織、玩好比例與配色，就已經贏一大半。

2. 條紋開襟衫＋紅色芭蕾鞋，學院風突然變時髦

條紋針織向來是日系衣櫃常駐班底，這套卻靠配色成功甩開基本款印象。酒紅、灰藍與白色條紋帶出復古學院氣息，下身用深藍寬版丹寧延續休閒感，最精彩的是腳上的紅色芭蕾鞋，直接呼應上衣色彩。襪子＋芭蕾鞋更是近期日系穿搭的加分組合，不必增加複雜配件，就能讓牛仔褲升級成有造型感的復古少女。

3. 針織開襟衫＋丹寧，日法女孩都懂的復古公式

想把開襟衫穿得不像「乖乖牌制服」，關鍵就在顏色與搭配。以帶復古氣息的磚紅、酒紅色開襟衫搭配白T與深色丹寧，簡單三件就有濃濃秋日氣氛；另一套更加入星星方巾包頭，瞬間多出俏皮法式感。開襟衫本身保留經典輪廓，再透過「cool!!」等手寫棉T細節增加年輕氣息，搭牛仔褲就很好看，完全是懶人也能零失誤複製的日常公式。

4. 淺藍外套＋全白內搭，冷色系也能穿出溫柔感

第二套則把秋天常見的大地色先放一邊，以淺藍、白色打造乾淨冷調。白色薄針織搭配同色寬褲，先用上下同色延伸身形，再披上帶灰感的淺藍外套，輕鬆做出不厚重的換季層次。黑色大型肩背包與鞋款則像替整身畫上俐落句點，避免淺色穿搭顯得過於輕飄。這招特別適合初秋：不需要真的穿三層，靠色彩與材質就能先把秋意穿上身。

5. Lucky Pink＋寬丹寧，把甜美穿得又鬆又帥

粉色最怕一不小心甜度超標，Studio Doe 反而用「甜色＋寬輪廓」破解。白色貼身背心打底，外罩輕薄粉色針織開襟衫，再搭水洗感寬版牛仔褲，短版上身與大量感褲型形成漂亮比例，視覺上自然拉長雙腿。粉色經由細緻針織材質呈現，也比春夏鮮亮色多了一層柔霧秋意；最後加入棕色包與黑色鞋款壓住甜感，正是日系穿搭很擅長的「可愛，但不裝可愛」。

同場加映：初秋穿搭指南｜4套日系開胸冷衫配搭示範 輕鬆穿出層次隱藏贅肉（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】