BLACKPINK Jennie穿搭｜3類基本款私服示範　黑上衣+牛仔褲也時髦

BLACKPINK 的 Jennie，在音樂舞蹈上的亮眼表現，加上一張找不到缺點的顏值，讓她成為許多女孩的 icon，打開她的 instagram，會發現到除了舞台上的亮麗裝扮，在私下的穿搭其實非常簡單。



尤其是黑色上衣與牛仔褲的搭配更時常出現在她的日常穿著，但該如何將這樣簡單的基本配色穿的有型，儂編整理出三點穿搭法則，剖析Jennie 私著穿搭術！

BLACKPINK Jennie 3類基本款私服穿搭（01製圖；IG@jennierubyjane）

BLACKPINK Jennie的3類日常基本款私服穿搭，簡單但能穿出時髦感（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

男友褲

人手一件的牛仔褲，為什麼 Jennie 的特別有造型？不難發現她在挑選褲型的時候，比起合身褲款，她更傾向選擇寬版的「男友褲」，帶點中性的設計，加上中腰的版型，不僅可讓她整體造型很有味道，同時還能透過腰的位子調整身型比例，在款式的選擇上，Calvin Klein 的 90’s 直筒牛仔褲，以及 Levis’s 501 都能列入考慮。

配件很重要

簡單的穿搭就必須靠吸睛的配件來做出重點！在 Jennie 的私著穿搭中，包包一直是很重要的角色，她除了盡到品牌大使的責任狂曬 Chanel，其實她還嘗試了許多不同設計師的包款，例如 Hermès 前設計師個人品牌 Christophe Lemaire 所出推出的超大可頌包，又或是 2013 年創立的話題品牌 Coperni 所推出的愛心包，透過吸睛的包袋，都能讓簡單的搭配變得很有個性。

簡約不簡單

而在黑色上身的選擇上，Jennie 也是藏著滿滿的巧思，例如在外套的挑選上她會以短版圍住，而在版型上她更不吝嗇嘗試落肩，或是獨特的面料，其中在她近期的一則穿搭中，她巧妙將 Jacquemus 短洋裝當成長版 Tee 穿法完全可以學起來！衣櫃有黑色貼身小黑洋裝的女孩，只要下身換上一件男友褲，就能讓一件女孩感十足的服裝擁有新樣貌。

同場加映：小松菜奈4套「厭世風」造型示範 皮衣、西裝搭配飾展現個性魅力（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

延伸閱讀：

JENNIE、Lily Rose都愛不釋手！香奈兒「Première女錶」5大解析：如何成功改變男性主導的腕錶市場

BLACKPINK Jennie驚喜入鏡小狐狸！Maison Kitsuné推全新「Baby Fox」系列，糖果色開襟衫、衛衣開賣搶翻！

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】