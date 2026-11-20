面對忽冷忽熱的秋季，每天早上外出時，總是煩惱該穿什麼才合適，希望能營造合適的衣著溫度，同時打造出理想的季節印象，但選來選去還是開始陷入搭配選擇困難嗎？那麼推薦大家不妨先從百搭實用的基本款單品為穿衣主軸，像是日本女生超愛的「休閒西裝褲」，便是換季時刻必備的首選。



帶點正式與休閒混合的褲款，不僅適合拿來呈現各式場合的造型，簡單又不難穿搭的款式，輕鬆製造多變的時髦氣息，想知道如何將休閒西裝褲搭的好看又時尚嗎？以下為大家總整理4套靈感範本，一起透過不同的上衣疊搭組合，瞬間展現知性優雅的2026秋日LOOK。

4套休閒西裝褲穿搭示範（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日本女生4類休閒西裝褲穿搭（01製圖）

+ 7

LOOK 01. 抽皺上衣+休閒西裝褲

利用抽皺剪裁的上衣，在穿著時可使上半身製造顯瘦的修飾感，尤其加上V領或者平口的設計，還可讓肩膀與脖子線條更加纖細，下身隨性搭件休閒西裝褲就很好看加分。

LOOK 02. 寬感上衣+休閒西裝褲

秋季想穿出輕鬆率性的衣著氛圍，不妨嘗試選搭寬鬆版型上衣為造型主軸，便能呈現舒適的鬆弛感，例如大學TEE、針織上衣都是很推的首選，另外再搭休閒西裝褲，連結好感度滿分的日系氣息。

LOOK 03. 開襟衫+休閒西裝褲

每到秋季便會回歸的開襟衫，方便穿脫的款式，可以拿來堆疊衣著溫度，同時加乘出細節注目的層次亮點，而將開襟衫和休閒西裝褲混合，立即打造一股清新可愛的女孩魅力。

LOOK 04. 西裝外套+休閒西裝褲

如果週間的上班日想穿出知性優雅度，但下班的約會聚餐又想增添時尚感的話，推薦以西裝外套加休閒西裝褲的穿衣組合，帶點正式但又不失時髦的風格，連結簡約俐落的質感品味，而上衣不論以透膚單品或者蕾絲背心混搭都很合適。

本季選搭休閒西裝褲展現日系層次

以上推薦4套以休閒西裝褲為搭配的靈感範本，大家最喜歡哪一套的混搭巧思呢？接下來一起穿上不同的穿搭公式，為2026秋季傳達可甜可鹽的迷人Look。

同場加映：日本女生秋天5套針織穿搭示範 精選條紋+牛仔單品打造簡單高級風（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】