日本票選10位時尚女星　石原里美絲巾配飾、米倉涼子幹練穿搭公開

日本的流行時尚風潮不論男女穿搭，都可以說是亞洲區數一數二的重鎮國家，那麼現在日本時下年輕人最崇拜的時尚icon究竟是誰呢？日本公信榜（ORICON NEWS）先前就舉辦女性Fashion icon票選大賽，由10代到50代的廣泛年齡層女性投票選出她們心目中最憧憬的10位時尚女星，這其中就包括水原希子、渡邊直美、安室奈美惠等我們熟知的女藝人，究竟是哪一位女明星獲得了壓倒性的票數呢？一起看下去！



日本「時尚教主」女星Top 10（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日本「時尚教主」女星Top 10（01製圖）

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No.10 藤田妮可

藤田妮可以原宿女孩的穿搭走紅，隨著年齡增長，藤田的穿搭已經進化成繽紛但不失平衡感的小女人穿搭，「時尚又不失可愛感」是女性喜愛她的原因。

No.9 梨花

混血兒模特兒梨花，擁有優良身材比例的梨花以「成熟女性的餘裕」時尚風格受到輕熟女的喜愛。

No.8 卡莉怪妞

卡莉怪妞時而繽紛搞怪的原宿穿搭，時而清純浪漫的蕾絲長裙，多變化又大膽的搭配嘗試都相當吸引女孩追蹤。

No.7 水原希子

擁有美日混血背景的水原希子的時尚風格以其獨特的混搭和前衛感著稱。擅長將不同風格的服裝搭配在一起，展現出別具一格的個人風格。

No.6 米倉涼子

如果想要穿出成熟幹練的都會女性穿搭，那絕對要參考大門未知子的私服，米倉涼子從髮型到跟鞋、裙裝都是女性所憧憬的端莊又美麗的大人形象。

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No.5 安室奈美惠

不論時代如何變遷，安室奈美惠總是維持著自己的風格，搭配簡單卻很時尚的印象很深刻，身上配戴的配件都特別美麗！

No.4 渡邊直美

將胖妞時尚完成帶起風潮的渡邊直美，一直以來都以繽紛的卡通衣、七彩編髮的原宿風格印象，成為了眾女孩心目中的時尚大尺寸女孩，完全證明不論男女即使發福了，都完全可以藉由化妝和服裝搭配成為超受歡迎的時尚達人。

No.3 Rola

擁有模特兒身材比例的Rola有著一雙女孩都會羨慕的絕美長腿，「兼具美麗、可愛、帥氣」、「隨時隨地都很時尚，令人很憧憬」

No.2 桐谷美玲

這位模特兒出身的女演員，雖然身材時常被網友驚呼簡直是「竹竿瘦」，但桐谷的穿搭被許多女孩認為比較有親近感，簡單又俐落的搭配令人比較好模仿。

No.1 石原聰美（石原里美）

獲得壓倒性第一名的石原聰美，時尚印象突飛猛進的原因，莫過於是先前她《校對女王》的劇中穿搭大受歡迎，尤其她還掀起了女孩之間一股絲巾、領巾熱潮，看了石原聰美的穿搭肯定會讓妳瞬間生火。

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