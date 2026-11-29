Threads有網友分享物理老師傳授將泛黃白衣浸泡稀釋「藍墨水」，運用色彩互補原理可顯白的妙招，引來超過349萬人觀看，不過有人反而一試變成藍染，激發另一波熱文。



社群平台Threads網友貼文分享，中學時物理老師曾教導「盆裡滴幾滴純藍墨水，把洗乾淨的白衣服放進去漂一下拿出來就可以了」的秘訣。原PO透露自己多年來一直以此方法保養衣物，讓白衣服始終潔白如新，該則貼文迅速吸引超過349萬次瀏覽與3萬人次點讚，引爆網路熱烈討論。

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這項神奇的「白衣還原術」隨即吸引大批網友實測，其中有網友親自嘗試後貼出成果照，並幽默笑稱「真的欸，謝謝你」，照片中的白衣服卻因為藍墨水未攪勻，直接染成一塊一塊的藍色斑駁效果。該則實測留言瞬間引來超過3.4萬按讚，更有大批網友湧入調侃：

「確定不把水攪勻再泡嗎？」

「DIY 客家藍染」

「的確是不黃了沒錯…」

「我笑到疝氣」



甚至有人突破盲點笑問「你什麼時候產生了用藍墨水就可以讓衣服變白的錯覺」，超展開的爆笑結局讓眾人全翻車。

針對此一現象，熱心網友紛紛在留言區進行科學科普。網友指出，這並非真正的「漂白」或去除污漬，而是利用「色彩互補原理」。由於黃色與藍色在色譜上互為互補色，兩者中和後會在視覺上往灰色與白色靠攏，使發黃的衣物看起來顯得更加亮白。

此一物理校色原理在日常生活中應用廣泛，連meta.ai也出來回答，這原理叫「藍色校正」，早期用的「藍靛」或藍墨水就是這個作用，現在洗衣精裡的螢光增白劑也是同個道理。注意只要1-2滴就好，加太多真的會變藍衣。

網友補充，市面上讓牙齒顯白的牙膏、倒出來呈藍色的洗衣精，甚至是美髮沙龍中用來去除染髮後枯黃髮色的「去黃校正」洗髮精，本質上都是運用相同的光學互補色原理。

不過，專家型的網友也特別提醒實作上的風險。民眾切勿使用一般寫字用的普通藍墨水嘗試，應使用「衣物專用藍墨水」以免染色毀損；這項方法也只是「視覺校色」而非清潔，若遇到白色T恤自然發黃，仍需依循正確的衣物清潔程序，避免誤信偏方而造成衣物報銷。

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